Gustavo Valdés participó de fiestas populares en el interior provincial

Domingo, 07 de enero de 2018

El Gobernador correntino asistió el pasado viernes a la tradicional festividad del Chicharrón en San Luis del Palmar, y ayer se trasladó hasta Santa Ana, para dar el presente en la Fiesta del Mango, acompañado de varios ministros de su Gabinete. Prioridades en su agenda.



El go­ber­na­dor Gus­ta­vo Val­dés re­to­mó las ac­ti­vi­da­des ofi­cia­les y en una re­co­rri­da por el in­te­rior, se mos­tró jun­to a au­to­ri­da­des lo­ca­les en las tra­di­cio­na­les fies­tas gas­tro­nó­mi­cas de San Luis del Pal­mar y San­ta Ana. Qué si­gue en su agen­da.



“Me lle­na de emo­ción y or­gu­llo com­par­tir con us­te­des es­ta no­che co­rren­ti­na que no se igua­la”, ex­pre­só el Man­da­ta­rio al sa­lu­dar al pú­bli­co pre­sen­te en la pri­me­ra no­che fes­ti­va en San Luis del Pal­mar, mien­tras el in­ten­den­te an­fi­trión Ri­car­do Va­len­zue­la (PJ) se­guía su dis­cur­so a po­cos me­tros.

“Es­ta Fies­ta del Chi­cha­rrón es una tra­di­ción pa­ra to­dos los co­rren­ti­nos” ra­ti­fi­có Val­dés y agre­gó que “en ca­da ca­rre­ta que va a Ita­tí, se­gu­ra­men­te es­tá el chi­cha­rrón acom­pa­ñán­do­los”.

En el mar­co de su pa­so por el 9º Fes­ti­val Pro­vin­cial del Chi­cha­rrón san­lui­se­ño, el go­ber­na­dor ra­di­cal tam­bién con­si­de­ró “fun­da­men­tal” que “el pue­blo no so­lo con­ser­ve su tra­di­ción, si­no tam­bién su cul­tu­ra cu­li­na­ria”.

Al res­pec­to, con­tó que es la pri­me­ra Fies­ta que vi­si­ta en el in­te­rior pro­vin­cial “co­mo Go­ber­na­dor” y apro­ve­chó ese mar­co pa­ra en­tre­gar al Je­fe co­mu­nal an­fi­trión un apor­te de $100 mil des­ti­na­dos a los gas­tos de la or­ga­ni­za­ción del even­to.

“Cuen­ten con­mi­go pa­ra se­guir po­ten­cian­do las fies­tas tra­di­cio­na­les que te­ne­mos los co­rren­ti­nos” pu­bli­có el man­da­ta­rio du­ran­te la ma­ña­na de ayer en su “fan pa­ge” de la red so­cial fa­ce­bo­ok , co­mo pá­rra­fo fi­nal de su sa­lu­ta­ción al po­bla­do, pos­teo que acom­pa­ñó con una fo­to­gra­fía en la que se lo ve bai­lan­do cha­ma­mé.

Co­mo par­te de es­ta agen­da de vi­si­tas a mu­ni­ci­pios cer­ca­nos a la ca­pi­tal pro­vin­cial, Val­dés tam­bién par­ti­ci­pó, jun­to a va­rios mi­nis­tros, de la ter­ce­ra y úl­ti­ma jor­na­da del 5º Fes­ti­val del Man­go en San­ta Ana, que tu­vo ini­cio en las pri­me­ras ho­ras de ano­che al cie­rre de es­ta edi­ción. La Co­mu­na go­ber­na­da por el in­ten­den­te ofi­cia­lis­ta Au­gus­to Na­va­rre­te con­fir­mó la asis­ten­cia del Man­da­ta­rio a la ve­la­da que con­tem­pló elec­ción de Rei­na, ade­más de la ac­tua­ción de So­ria­no So­sa, El Tré­bol de Ases con Gus­ta­vo Mi­que­ri, y Die­go Gu­tie­rrez en­tre otros.

En­tre­tan­to, Val­dés aguar­da por el re­tor­no de la ac­ti­vi­dad ple­na en tér­mi­nos po­lí­ti­cos e ins­ti­tu­cio­na­les, co­mo tam­bién y con es­pe­cial én­fa­sis, en el pla­no na­cio­nal.

An­tes de su des­can­so inau­gu­ral, el ex di­pu­ta­do na­cio­nal ya de­jó en cla­ro al­gu­nos as­pec­tos de la res­ta­ble­ci­da re­la­ción con Na­ción que in­ten­ta­rá pu­lir. El prin­ci­pal: re­ga­lí­as de Yacy­re­tá.

En ese sen­ti­do, se­ma­nas atrás ma­ni­fes­tó a me­dios lo­ca­les que “ne­ce­si­ta­mos una rei­vin­di­ca­ción his­tó­ri­ca pa­ra Co­rrien­tes”, que in­ten­ta­rá lo­grar me­dian­te la po­si­bi­li­dad de “dis­cu­tir so­bre los re­cur­sos na­tu­ra­les que son nues­tros”.

Ello, por­que se­gún en­tien­de “se es­tán apro­ve­chan­do esos re­cur­sos y de­be­mos re­ci­bir lo que es nues­tro”.

Al ex­pla­yar­se, ven­ti­ló que el te­ma “re­ga­lí­as de la cen­tral hi­dro­e­léc­tri­ca” for­mó par­te de un diá­lo­go re­cien­te que man­tu­vo con el mi­nis­tro de Ener­gía de la Na­ción, Juan Jo­sé Aran­gu­ren. “E­so es lo que ha­blé con Aran­gu­ren” fue­ron sus pa­la­bras tex­tua­les. Y co­men­tó que en el ca­so de la En­ti­dad Bi­na­cio­nal Yacy­re­tá (EBY), ac­tual­men­te “re­ci­bi­mos el 1%” de las re­ga­lí­as ge­ne­ra­das por la re­pre­sa, mien­tras que a su en­ten­der ”de­be­mos pe­dir al me­nos el 10%” pre­ci­só el fla­man­te go­ber­na­dor co­rren­ti­no.