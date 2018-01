Oficializan adhesión local a cambios en la Ley de Riesgos de Trabajo

Domingo, 07 de enero de 2018

Fue publicada en el Boletín tras aprobarse en diciembre. Aún resta que la Legislatura homologue el Pacto Fiscal que reclama la Nación.





El Go­bier­no Pro­vin­cial pu­bli­có en el Bo­le­tín Ofi­cial la adhe­sión a la Ley de Ries­gos de Tra­ba­jo, con lo cual ofi­cial­men­te es la dé­ci­ma pro­vin­cia en apo­yar es­ta nor­ma­ti­va le­gal pro­mo­vi­da por el Go­bier­no na­cio­nal.



El eje prin­ci­pal de la nor­ma es el nue­vo pro­ce­di­mien­to que in­clu­ye el pa­so por Co­mi­sio­nes Mé­di­cas co­mo re­qui­si­to in­dis­pen­sa­ble an­tes de la pre­sen­ta­ción de de­man­das en los Tri­bu­na­les La­bo­ra­les. Se san­cio­nó el 21 de di­ciem­bre en la pe­núl­ti­ma Se­sión Ex­tra­or­di­na­ria de la Cá­ma­ra de Se­na­do­res, pe­ro re­cién es­ta se­ma­na se ofi­cia­li­zó, de­jan­do for­mal­men­te asen­ta­da la adhe­sión.

Co­rrien­tes es uno de los dis­tri­tos con me­nor con­flic­ti­vi­dad la­bo­ral a ni­vel na­cio­nal, y du­ran­te 2017 ape­nas su­pe­ró las 600 de­man­das de es­te ti­po. Nues­tra pro­vin­cia for­ma par­te del gru­po in­te­gra­do por la ciu­dad de Bue­nos Ai­res, Cór­do­ba, Men­do­za, Río Ne­gro, En­tre Rí­os, San Juan, pro­vin­cia de Bue­nos Ai­res, Tie­rra del Fue­go y Ju­juy, que con­cen­tran el 84% de las de­man­das con­tra las ase­gu­ra­do­ras. En­tre las que aún no se su­ma­ron, se des­ta­ca la de­mo­ra de la pro­vin­cia de San­ta Fe, que de­ten­ta el 12% de la ju­di­cia­li­dad del Sis­te­ma, gua­ris­mo que mues­tra el pe­so de la li­ti­gio­si­dad en su eco­no­mí­a, se­ña­la el in­for­me.

Al mo­men­to de ar­gu­men­tar, la di­pu­ta­da ra­di­cal y pre­si­den­te de la Co­mi­sión de Asun­tos Cons­ti­tu­cio­na­les, Lau­ra Vis­chi, ase­gu­ró que es­ta ley “ten­de­rá a me­jo­rar con­si­de­ra­ble­men­te la ac­tua­ción de las co­mi­sio­nes mé­di­cas y da­rá ce­le­ri­dad y cer­te­za al tra­ba­ja­dor que con­cu­rra a ellas”.

La le­gis­la­do­ra des­ta­có ade­más que la nue­va ley “e­xi­ge re­sol­ver los ca­sos en un pla­zo no ma­yor a 60 dí­as há­bi­les ad­mi­nis­tra­ti­vos y re­du­ci­rá sig­ni­fi­ca­ti­va­men­te los pla­zos pa­ra efec­ti­vi­zar las in­dem­ni­za­cio­nes a fa­vor del tra­ba­ja­dor”.

Des­de que el pro­yec­to se apro­bó en el Con­gre­so, el pre­si­den­te Mau­ri­cio Ma­cri y su je­fe de Ga­bi­ne­te Mar­cos Pe­ña en­ca­ra­ron una cam­pa­ña in­ten­sa pi­dien­do a las pro­vin­cias que con­cre­ten for­mal­men­te su adhe­sión, por­que se tra­ta de “u­na lu­cha con­tra las ma­fias de los jui­cios”, fra­se que re­pi­tió con én­fa­sis el Je­fe de Es­ta­do en ca­da opor­tu­ni­dad en la que hi­zo re­fe­ren­cia al te­ma.



Pac­to Fis­cal III

Por otra par­te, si­gue pen­dien­te la ho­mo­lo­ga­ción del Pac­to Fis­cal III sus­crip­to en­tre la Na­ción y las pro­vin­cias en no­viem­bre pa­sa­do. El pro­yec­to fue en­via­do a la Le­gis­la­tu­ra por el en­ton­ces go­ber­na­dor Ri­car­do Co­lom­bi, pa­ra ser abor­da­do en Se­sio­nes Ex­tra­or­di­na­rias, co­sa que fi­nal­men­te no ocu­rrió. Su su­ce­sor Gus­ta­vo Val­dés ha­bía ase­gu­ra­do que “el pac­to fis­cal no es agra­da­ble, pe­ro es ne­ce­sa­rio” y ar­gu­men­tó las ra­zo­nes eco­nó­mi­cas fa­vo­ra­bles pa­ra los dis­tri­tos tras el acuer­do, que de­ter­mi­nó que Bue­nos Ai­res le­van­ta­ra la cau­sa de­no­mi­na­da Fon­do del Co­nur­ba­no -­que re­dun­da­ría en un de­te­rio­ro fi­nan­cie­ro im­por­tan­te pa­ra las pro­vin­cias del norte-­. Las re­per­cu­sio­nes ne­ga­ti­vas en tor­no a la re­for­ma pre­vi­sio­nal (u­na de las con­di­cio­nes del pac­to) ca­la­ron hon­do en el Go­bier­no Na­cio­nal, y aho­ra de­be­rán afron­tar la re­for­ma La­bo­ral con si­mi­lar pre­o­cu­pa­ción pe­se al acom­pa­ña­mien­to de un sec­tor del sin­di­ca­lis­mo.

Se es­ti­ma que la ho­mo­lo­ga­ción po­dría ser tra­ta­da por los le­gis­la­do­res co­rren­ti­nos re­cién a me­dia­dos de mar­zo. Los nú­me­ros son fa­vo­ra­bles al ofi­cia­lis­mo, que cuen­ta con ma­yo­ría en am­bas cá­ma­ras. El tiem­po es­tá den­tro de las pro­yec­cio­nes de la Na­ción, que es­ti­ma cul­mi­nar el pri­mer tri­mes­tre con la to­ta­li­dad de los dis­tri­tos cum­plien­do con es­te ítem.