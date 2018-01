A Boudou se le abrió una posibilidad para salir de la cárcel Sábado, 06 de enero de 2018 Los jueces de la Cámara Federal no se pusieron de acuerdo y convocaron a un tercer magistrado. En la agenda están los pedidos de libertad de Zannini, Carlos Kirchner, Cristóbal López y la prisión domiciliaria del "Caballo" Suárez



Al ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou se le abrió una posibilidad para salir de la cárcel de Ezeiza: los dos jueces de la Cámara Federal que deben resolver su pedido de libertad tienen posturas encontradas y la definición estará a cargo de un tercer magistrado.



Se trata de Rodolfo Pociello Argerich, juez de la Cámara del Crimen que salió sorteado entre los magistrados de ese tribunal que están en la feria judicial de enero. Pociello Argerich ya recibió la causa y los votos encontrados de los camaristas federales, informaron a Infobae fuentes judiciales.



Leopoldo Bruglia y Eduardo Farah son los jueces de la Cámara Federal que están de feria hasta el próximo 15 de enero. La expectativa en Comodoro Py era que hoy resolvieran los pedidos de libertad de Boudou y de su socio y amigo José María Núñez Carmona, ambos presos en la cárcel federal de Ezeiza desde principios de noviembre pasado.



Boudou planteó la morigeración de su detención con una tobillera electrónica que controle sus movimientos fuera de la cárcel o, como segunda posibilidad, su prisión domiciliaria. Los camaristas tuvieron criterios encontrados, por eso fue necesaria la convocatoria de un tercer juez. Uno votó por mantener la prisión preventiva de Boudou y otro por su libertad, según pudo saber este medio.





La resolución del caso es de urgencia porque hay personas detenidas. La expectativa es que el fallo con el voto de Pociello Argerich salga a fines de la semana que viene. Las defensas de Boudou y Núñez Carmona fueron notificadas esta tarde de la integración del tribunal con nuevo juez y tienen tres días para hacer eventuales objeciones.





Boudou y Núñez Carmona fueron detenidos el 3 de noviembre pasado en respectivos departamentos de Puerto Madero por orden del juez federal Ariel Lijo en una causa en la que están acusados de presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y asociación ilícita. Desde entonces están detenidos en la cárcel de Ezeiza.



La detención de Boudou y de Núñez Carmona ya fue confirmada por la Cámara Federal a fines de noviembre. El tribunal rechazó un pedido de excarcelación al considerar que el expediente estaba bajo secreto de sumario y con medidas en marcha por lo que la libertad de los acusados podría entorpecer su curso. Uno de los jueces que firmó ese fallo fue Bruglia. La Cámara también dijo que cuando finalicen las medidas pendientes se podía morigerar la detención de Boudou con otras alternativas a la prisión.



Cuando se levantó el secreto de sumario de la causa, el abogado de Boudou –Eduardo Durañona– volvió a pedir la libertad con una morigeración de su detención en base al fallo de la Cámara. Solicitó que el ex vicepresidente salga de la cárcel con un arresto domiciliario, o con una pulsera electrónica que controle sus movimientos o con las medidas que disponga el juez. Sostuvo que el ex vicepresidente tiene domicilio constituido, no tiene condenas, ya no hay riesgos de su parte para la causa y que a mediados de enero va a ser papá de mellizos, por lo que su detención podría afectar a su mujer –la ex diputada mexicana Mónica García de la Fuente– y a sus hijos.



El juez Lijo rechazó el pedido y la defensa de Boudou apeló a la Cámara. Ese planteo es el que tiene ahora el tribunal y en el que sus jueces no se pusieron de acuerdo.



Otros resoluciones de ex funcionarios kirchneristas



Bruglia y Farah tendrán la semana que viene más pedidos de excarcelación de ex funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner para resolver.



El lunes a las 11 horas citaron a una audiencia a la defensa del ex secretario de Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación Carlos Zannini, detenido en la causa por la firma del memorándum de entendimiento con Irán.



Zannini -también detenido en la cárcel de Ezeiza- pidió su excarcelación luego que la Cámara Federal en diciembre revocó su procesamiento, el de la ex presidente Cristina Kirchner y otros acusados por traición a la patria y confirmó los otros delitos que dispuso el juez Claudio Bonadio.



Carlos Zannini (Nicolás Stulberg)

La defensa de Zannini –a cargo del abogado Mariano Fragueiro Frías– sostiene que el cambio de calificación permite la libertad, que ya no hay más riesgos de entorpecer la causa porque el juez dio los pasos para enviarla a juicio y porque no tiene antecedentes penales y posee arraigo.



La Cámara también analizará el pedido de libertad de Carlos Kirchner, primo del ex presidente Néstor Kirchner y ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública. Kirchner fue detenido el 22 de diciembre en la causa por las irregularidades de la obra pública concedida al empresario Lázaro Báez. El tribunal convocó a una audiencia oral pero la defensa desistió para acelerar los pasos.



Las situaciones de Zannini y de Kirchner serán resueltas por los jueces la semana que viene.



Omar Suárez cuando lo trasladaron a prisión (Télam)

El último caso que tiene en agenda el tribunal es la prisión domiciliaria que el juez federal Luis Rodríguez le otorgó el 29 de diciembre al sindicalista Omar "Caballo" Suárez. La Cámara había convocado a una audiencia para el próximo lunes para tratar el pedido de la Fiscalía de revocar esa decisión y que Suárez vuelva a la cárcel de Marcos Paz.



Pero la audiencia fue reprogramada para el viernes a las 11 horas a pedido de la defensa del sindicalista. Luego los jueces deberán resolver y se espera que sea el lunes 15 de enero.



A la Cámara entró hoy un pedido de excarcelación del empresario Cristóbal López, preso y procesado junto a su socio Fabián De Souza por defraudación en ocho mil millones de pesos a la administración pública de la empresa "Oil Combustible". El tribunal debe convocar a una audiencia para escuchar primero los argumentos de la defensa.