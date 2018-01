Murió atropellada por un conductor que perdió el control

Sábado, 06 de enero de 2018

El fatal accidente se produjo en Honorio Pueyrredón y Galicia





Una mujer que intentaba cruzar en medio de una fuerte lluvia la avenida Honorio Pueyrredón, a mitad de cuadra, a la altura de la calle Galicia, en Villa Crespo, murió atropellada por un Fiat Uno que perdió el control y se subió al bulevar que divide las manos.



El cuerpo de la víctima quedó tendido sobre el asfalto y fue arrollado segundos después por otro vehículo, una Toyota Hilux. Fuentes policiales indicaron que el conductor del Fiat Uno tiene alrededor de 20 años y el de la Hilux, 40. El primero de ellos, de nombre Matías, quedó demorado.



Cuando personal del SAME llegó al lugar no pudo hacer nada, ya que la mujer, de alrededor de 50 años, ya había fallecido. Testigos del hecho, ocurrido minutos después de las 10 de la mañana, indicaron que conocían a la mujer, que sería de nacionalidad peruana.



De acuerdo con esas versiones, la mujer se dirigía al estudio de su contador para concretar un pago cuando resultó atropellada y perdió la vida.





Al respecto, las fuentes señalaron que la víctima no portaba documentos y que en su bolso llevaba 4.100 dólares y 30.000 pesos. Intervino personal de la Comisaría 13 de la Policía de la Ciudad.