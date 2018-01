El número dos de Marcelo Balcedo, se entregó en La Plata

Viernes, 05 de enero de 2018

Se presentó de manera voluntaria en los tribunales de La Plata





Mauricio Yebra, el número dos del sindicalista Marcelo Balcedo, se presentó de manera voluntaria en los tribunales de La Plata, horas después de conocer un pedido de detención firmado por el juez federal Ernesto Kreplak.



Fuentes judiciales habían adelantado a Infobae que ayer se realizaron al menos tres allanamientos para intentar detener a Yebra, pero no arrojaron resultados.



Yebra se entregó luego de que ayer el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME) y empresario periodístico Marcelo Balcedo fuera detenido en su chacra frente a la Playa Verde de Maldonado, Uruguay, en el marco de una causa por maniobras vinculadas a delitos tributarios y lavado de dinero.







Balcedo, director del Diario Hoy de La Plata y vinculado a empresas periodísticas como Emisiones Platenses y revista La Tecla, fue detenido junto a su esposa por orden del juez federal platense Ernesto Kreplak, quien había ordenado la captura nacional e internacional de Balcedo (54 años) y Fiege (33 años), tarea que fue llevada adelante por fuerzas de seguridad y servicios de Inteligencia de Uruguay, Gendarmería Nacional, Interpol y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), con apoyo del Departamento de Investigación de Fugitivos (DIF) de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol (DGLCCOeI).



Al momento del arresto, la pareja estaba en la lujosa vivienda esteña en la que se incautaron "varias armas de fuego, municiones, dinero en efectivo, vehículos de alta gama, documentos, documentación personal que se está analizando y joyas", informó el Ministerio del Interior de Uruguay. Específicamente, encontraron unos USD 500 mil en efectivo, € 6.000 y dinero uruguayo; una pistola Glock 9mm; un revólver CTC 38; una réplica de AR 15 Calibre 22 (marca Colt) y gran cantidad de municiones.





Los investigadores incautaron además numerosos autos de lujo, entre los que se destacan una Ferrari, un Mercedes Benz (ambos con patente uruguaya), un Porsche y un Chevrolet Corvette. Salvo el Porsche, del que Fiege era la titular, el resto no se encontraban a nombre de Balcedo o su pareja, por lo que se sospecha que los vehículos, el dinero en efectivo confiscado y la propiedad a metros del mar no fueron declarados a la AFIP.



Tras el procedimiento la pareja fue llevada ante el Juzgado de turno y la Fiscalía Penal de 2 de Maldonado, donde declararon, y luego fueron llevados a Montevideo donde esperarán a que se formalice el trámite de extradición.



Balcedo es investigado por el juez Kreplak por extracciones bancarias de cuentas del SOEME que podrían coincidir con maniobras de lavado de dinero y la adquisición de propiedades y autos de alta gama cuyos titulares no tienen la capacidad contributiva como para afrontarlas. Un informe de la AFIP puso el foco en extracciones de dinero en efectivo sin verificación, entre 2012 y 2013, por más de 53 millones de pesos.