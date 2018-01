Las tres promesas que Gallardo ya no tendrá en cuenta Domingo, 07 de enero de 2018 El entrenador del "Millonario" decidió no llevar a la pretemporada que realizará el plantel en Miami a tres jóvenes. Desde la dirigencia del elenco de Núñez ya se encuentran buscándoles nuevos clubes para este semestre



Tras haber renovado su contrato por cuatro años, Marcelo Gallardo comenzó a diagramar el plan de River para este 2018. Es así que en la lista de los jugadores escogidos para afrontar la pretemporada que realizarán en Miami, decidió omitir a tres jóvenes: Denis Rodríguez, Tomás Andrade y Zacarías Morán Correa.



Desde que fue cedido de Newell's, Denis Rodríguez no tuvo la continuidad que se esperaba. El joven de 21 años apenas disputó tres partidos oficiales en casi un año y medio. Si bien una lesión en la rodilla lo marginó por un tiempo de las canchas, nunca pudo consolidarse como una opción para el entrenador. Su préstamo con el elenco de Núñez vence a mediados del 2018 por lo que la intención de la institución sería rescindir el mismo y que el mediocampista retorne a la Lepra.





Por otro lado, la situación de Tomás Andrade difiere un poco. En 2016 y con 19 años, el atacante se perfilaba para ser una de las joyas de la Banda. En dos temporadas, el jugador de 21 años contó con varias chances: jugó 35 encuentros, apenas 9 desde el arranque. En 2018, el Muñeco no lo tendrá entre sus prioridades y desde la dirigencia ya le están buscando algún destino. Temperley y Chacarita son algunos de los interesados, aunque además habría ofertas desde el exterior.



Por último, está el caso de Zacarías Morán Correa. El volante solo cuenta con una presencia con la camiseta del Millonario, ante el DIM por la última fecha de grupos de la Copa Libertadores 2017, cuando River ya se encontraba clasificado para la siguiente fase. El sanjuanino formó parte del banco de suplentes en cuatro ocasiones más pero si sumar minutos. La idea por parte de la comisión es cederlo a préstamo pero por ahora no llegó ninguna oferta.



River ya se encuentra en Miami, Estados Unidos, lugar en el que continuaran su puesta a punto para la reanudación de la temporada 2017-18. El plantel se hospedará en el Coral Gables Biltmore Hotel y jugará un solo amistoso: el domingo 14 de enero ante Independiente Santa Fe, en el Central Broward Regional Park.