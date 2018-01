Revelan una cláusula secreta en el nuevo contrato que firmó Messi

Sábado, 06 de enero de 2018

Un importante medio español informó sobre la condición que impuso el rosarino en el millonario vínculo que firmó en noviembre pasado





Lionel Messi tiene una cláusula para irse del Barcelona si Cataluña consigue su independencia. Así lo informó El Mundo de España. El rosarino impuso esta condición en la última renovación de noviembre siempre y cuando el conjunto culé no compita en las ligas española, inglesa, alemana o francesa.



La independencia de Cataluña fue uno de los temas que más preocupó al entorno del futbolista, que decidió incluir esta cláusula en el nuevo y millonario vínculo que caducará en 2021.







"El contrato millonario firmado en noviembre incluye las condiciones en las que dejaría el club si hubiera secesión. Sólo seguiría vinculado al equipo si pudiera competir en las ligas española, inglesa, alemana o francesa. El Barcelona asume que quedaría libre e interpreta este acuerdo como un gesto de compromiso del delantero", sostiene el diario español.



De este modo, en el hipotético caso de que se consolide el proyecto secesionista, Lionel Messi quedará libre y sin la obligación de pagar los 700 millones de euros que vale su cláusula de rescisión.



La Pulga sólo se quedará en el club si participa en las ligas más importantes del mundo como la de España (inviable con la actual Ley del Deporte), Inglaterra, Alemania o Francia. En esta misma situación quedarían el resto de los jugadores del plantel.



"El jugador ha querido dejar de esta forma constancia de su grado de compromiso con el club después de que el Barça haya accedido a retenerle con uno de los contratos más importantes de la historia del fútbol. El club pagará a Messi una prima de fichaje de 100 millones brutos a repartir durante las próximas temporadas. Esta cantidad sumada a la ficha le llevará a percibir 35 netos al año, un 70% más que Cristiano. Estos emolumentos no incluyen los derechos de imagen, que se reserva su explotación íntegra, ni los bonus. Sólo las cifras acordadas por su ex compañero Neymar con el Paris Saint Germain se aproximan a las pactadas por Messi con el Barça", precisó El Mundo en su edición del viernes 5 de enero.





Jorge Messi, padre del futbolista, afirmó en Radio La Red que su hijo "accedería a quedarse (en Barcelona) si se sigue compitiendo en una liga top de Europa".



"Es un compromiso de Lionel con el club. Si el club deja de competir en la Liga española, Lionel se quedaría siempre y cuando compita en una liga top de Europa. Cosa que no debería porque, por reglamentación FIFA, (Messi) debería quedar libre", explicó el padre del rosarino.