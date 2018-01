Tevez se sumó a la pretemporada de Boca: "Nunca me fui" Sábado, 06 de enero de 2018 El "Apache" ya se encuentra en Cardales, lugar en el que el equipo de Guillermo Barros Schelotto se encuentra realizando la puesta a punto de cara a la triple competencia que tendrá en el 2018



Los reyes se adelantaron en La Boca y le trajeron un regalo de primer nivel a los hinchas de Boca: Carlos Tevez se sumó a la concentración del plantel dirigido por Guillermo Barros Schelotto en el complejo de Cardales y se entrenará con sus compañeros a partir de este sábado.



"Vengo con ganas de entrenar y de sumar. Nunca me fui", expresó el Apache en la entrada del complejo en el que se hospeda la delegación azul y oro al ser interceptado por las cámaras.



Las primeras buenas noticias llegaron desde España, allí los abogados del futbolista se reunieron con los del Shanghai Shenhua y llegaron a un acuerdo para romper el vínculo con el club chino. La cláusula de rescisión, en principio, era de seis millones de dólares; sin embargo, con el paso del tiempo, los directivos del Shenhua sabían que, de no abrirle la puerta, iban a tener que abonarle los 20 millones de dólares de contrato correspondientes al 2018. De esta manera, solo se deberá abonar cerca de la mitad de la cláusula, que saldrá del propio bolsillo del jugador.





"No podemos decir que es jugador de Boca, es jugador libre. El club no tiene que pagar nada, es una rescisión entre Carlos y el Shenhua", comentó Adrián Ruocco, representante de Tevez, en diálogo con Radio La Red.



Con el camino ya allanado, el nacido en Fuerte Apache firmará en unas horas un contrato con el elenco de la Ribera hasta diciembre del 2019 e inciará su tercer ciclo con el club que lo vio nacer, en el que disputó 166 partidos, convirtió 63 goles y conquistó siete títulos.