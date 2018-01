Apareció la silla de ruedas de Gustavo Fernández

Viernes, 05 de enero de 2018

El número uno del mundo en tenis adaptado había denunciado la pérdida de su silla en un vuelo. La aerolínea informó que ya fue localizada





El argentino Gustavo Fernández, número uno en el ranking de tenis adaptado, recuperó su silla de ruedas para competir en el Abierto de Australia y en los torneos de la gira previa al primer Grand Slam del año. Luego de que el cordobés denunciara en las redes sociales que la misma había sido perdida durante su vuelo hacia Oceanía, la aerolínea confirmó que ya fue localizada y que le será entregada en breve. Lo mismo hizo "El Lobito", quien agradeció a todos los que se involucraron en la búsqueda de un elemento clave para su desempeño deportivo.







Habemus silla de rueda. Ahora si arranca la temporada. Gracias a toda la gente en Rio Tercero y Cordoba que dejaron todo para ayudarme. Al ENARD que siempre está, y sobre todo a Diser Viajes que gestionó todo de primera en semejante emergencia.



"Perdieron mi silla de ruedas y no tuvieron la cortesía de contestar el teléfono en todo el día. Por favor, contáctense conmigo lo antes posible", había escrito el viernes por la mañana el tenista argentino, campeón del Abierto de Australia en el 2017.



Luego de algunas horas, desde la empresa Air New Zeland le respondieron: "Hola Gusti, entendemos que tu silla de ruedas ha sido localizada. Está en Sydney y está lista para ser entregada. Nuestro equipo no ha podido ponerse en contacto contigo. ¿Podrías enviarnos tu número de teléfono o dirección para la entrega?".







Al enterarse del mal momento que estaba travesando Fernández, desde Córdoba decidieron enviarle una segunda silla de ruedas para competir en caso de que la original no pudiera ser recuperada. Según informó el periodista Sebastián Torok, la misma fue despachada esta tarde hacia Buenos Aires y luego seguirá camino hacia Sydney.





La historia tuvo un final feliz para el deportista, que apeló a la viralización de su denuncia en las redes sociales y a la solidaridad de los usuarios para conseguir una rápida resolución a su problema.



De no mediar ningún nuevo inconveniente, "El Lobito", de 23 años, podrá contar con la silla de ruedas con la que partió desde Argentina hacia Australia, donde primero jugará el Super Series y el Abierto de Melbourne para luego encarar la defensa del título en el primer Grand Slam del año.