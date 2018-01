Se conoció cuál es uno de los tres poderosos clubes que quieren comprar a Ronaldo

Domingo, 07 de enero de 2018

Una institución europea le da forma a la que puede llegar a ser una operación sin precedentes en el mundo del fútbol



Los últimos coqueteos de Florentino Pérez (presidente del Real Madrid) con Neymar hicieron que Cristiano Ronaldo empezara a barajar la posibilidad de cambiar de aire en el futuro. El portugués es una eminencia en la Casablanca, pero tiene más de un interesado de cara al mercado de verano en Europa, o sea, cuando finalice la actual temporada.



Esta semana, algunos medios españoles informaron sobre tres pretendientes de CR7, y aunque no especificaron en los nombres, sí deslizaron que se tratan de clubes con poderío económico e histórico en el plano futbolístico del Viejo Continente. Uno de ellos salió a la luz: el Paris Saint Germain.





Los franceses que cuentan justamente con Neymar, Edinson Cavani y Kylian Mbappé, entre otras estrellas internacionales, están decididos a ofertar al Madrid por Cristiano. El medio El Confidencial afirma que la propuesta para el delantero luso que posee contrato con la entidad española hasta 2021 será difícil de rechazar, mientras él espera una mejora salarial inmediata en el club merengue para percibir una suma que estén a la altura de la de Lionel Messi.





No hay que subestimar el poderío y determinación de los jeques dueños del PSG, quienes no anduvieron con vueltas a la hora de ejecutar la cláusula de rescisión de Neymar en el Barcelona por un total de 150 millones de euros. Claro que hacer lo propio con la de Ronaldo sería un exceso: tendrían que poner sobre la mesa 1.000 millones de euros. Por eso, habrá negociación entre las partes y la presión que ejerza el futbolista puede ser fundamental para que se concrete su salida.



Los directivos parisinos tienen que cumplir con el Fair Play Financiero de la UEFA y por eso se desprenderán de varias figuras en el actual mercado. Algunos jugadores que podrían despedirse en las próximas horas son Javier Pastore (suena en el Inter de Italia) y Ángel Di María (tiene el deseo a cuestas de marcharse al Barcelona). Y es probable que el dinero que ingrese ahora sea invertido a mediados de 2018 en la que sería una transferencia sin precedentes.