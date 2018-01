Sand rescindió su contrato y busca nuevo club

Sábado, 06 de enero de 2018

El delantero arregló su desvinculación con el "Granate" esta mañana. Nacional de Uruguay y Deportivo Calí, quienes ya habían confirmado su llegada pero luego se arrepintieron, entre los máximos candidatos a incorporar al correntino





Tras varias idas y vueltas, la novela del verano en Lanús tuvo el descenlace más previsible pero menos anhelado por los hinchas: José Sand rescindió su contrato con la institución y busca nuevo club para continuar su carrera.



La final perdida ante Gremio por la Copa Libertadores y la salida de Jorge Almirón como entrenador parecen haber marcado un final en una de las etapas mas gloriosas del Granate. Desde la dirigencia tomaron la decisión de no contar más con la presencia de algunos referentes como Maximiliano Velázquez, mientras que en el último tiempo quedó en el centro de la polémica la continuidad del goleador de 37 años con contrato hasta junio de 2018.



Esta semana, el correntino fue anunciado por dos clubes, Nacional de Uruguay y América de Cali, como nuevo refuerzo pero horas más tardes se echaron atrás debido a que la salida del delantero del elenco del Sur del Gran Buenos Aires no estaba confirmada.





Finalmente, Sand decidió no sumarse a la pretemporada del plantel encabezado por Ezequiel Carboni y esta mañana firmó su desvinculación por lo que se quedó con el pase en su poder. Ante esta decisión, el atancate fue duramente criticado por un dirigente del club en la redes sociales.





Solo resta saber cuál es el destino que elegirá el ex River para continuar con su carrera futbolistica. Pablo Durán, directivo del conjunto charrúa, se refirió al tema en diálogo con el programa radial Sport 890 de Uruguay: "Hoy le dimos el ultimátum a su representante. Si en dos horas no está la respuesta damos por cerrado el tema y vamos por otro delantero". Aunque por el otro lado, su representante, Juan Cruz Ollier, dio indicios que su futuro estaría en Colombia pese a que "su incorporación a Deportivo Cali todavía no está cerrada".