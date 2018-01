La policía vedette que fue despedida de la fuerza

Viernes, 05 de enero de 2018

La marplatense además de ser una de las figuras de "Magnífica" es profesora de Full Contact y fue echada de la Policía por incompatibilidad de funciones





"Este es uno de los últimos sueños que me queda por cumplir", decía Romina Arias en noviembre, feliz por poder subir al escenario de Magnífica, la obra de Carmen Barbieri en Mar del Plata, sin saber que por su nuevo rol, sería despedida de la Policía Bonaerense.



Hace dos semanas, y luego de que sus amigos la felicitaran a través de Facebook por su incursión en la revista, las autoridades de la policía se notificaron sobre el nuevo emprendimiento de la sargento y decidieron desafectarla por "incompatibilidad de funciones".





"Habiendo tomando conocimiento por la publicación en Facebook donde se felicita a la sargento por su debut en la obra de Barbieri en el Teatro Corrientes, acción que fue constatada, Asuntos Internos no avala la actividad y procede a la inmediata desafectación de servicio", reza el comunicado de la fuerza.





Además de policía, la marplatense es profesora y campeona de Full Contact en la Federación Argentina de Kick-Boxing. Incluso en el 2014 participó del 8º Wako Campeonato Panamericano de Kick Boxing, en Corrientes.





"Me encantaba desde chica, miraba cosas de artes marciales y fui contradecida por mi mamá que me enseñó a hacer patín y danzas y después cuando crecí empecé a entrenar", contó Romina a un medio de La Feliz, sobre su pasión por el Kick-Boxing.





Apenas se enteró que había quedado en la obra de Barbieri, la joven se mostró feliz, ya que dijo que siempre había soñado con ser artista y también policía: "Me enteré del casting a través de las redes, me presenté y una faceta que llamó la atención es mi parte deportiva, sabía algo de baile porque me estuve preparando durante el año. Quedé seleccionada porque vieron cosas en mi perfil que daban con lo que buscaban como artista para una obra de semejante nivel".



En ese entonces, había dicho que entendía que el de ella era un caso único, que ya lo había planteado y que estaba organizando todo para poder hacer ambas cosas.





Romina también es mamá de Brenda, Sheila y Aaron y hasta hace unos días se desempeñaba como oficial en la Estación de Ferrocarril Norte. En una nota en junio del año pasado contó por qué había decidido sumarse a la fuerza: "Por vocación. Desde mi lugar puedo ayudar mucho en un procedimiento de alto o bajo riesgo o cosas súper sencillas como prestar el teléfono, ayudar a alguien en la calle, digo, no soy más rica ni más pobre si colaboro con dinero o con comida o con simples cosas para la gente".





En su perfil de Facebook se define como "Promotora y modelo publicitaria" y entre sus trabajos figuran: "Profesora de full contact", "Artista de Carmen Barbieri", "Profesora de defensa policial" y "Policía en la provincia de Buenos Aires".



En tanto, fuentes del área del Ministerio de Seguridad bonaerense explicaron a Infobae lo ocurrido con Arias. "Dos o tres meses atrás Romina inició un expediente para solicitar permiso para trabajar en una obra de teatro durante la temporada de verano. En el marco del incipiente lanzamiento del Operativo Sol, por razones operativas, debido a la carga horaria y la necesidad de optimizar los recursos humanos por la temporada, se resolvió no avalar su pedido y fue notificada de tal medida. Luego, al no cumplir con la orden que resolvieron sus jefes, fue desafectada por la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio".