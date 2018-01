Holan habló de la ruptura con Kohan y la baja de Erviti Viernes, 05 de enero de 2018 El entrenador de Independiente se refirió al alejamiento de su ex colaborador y de uno de los más experimentados del plantel, que no continuaría





Ariel Holan se despidió de Independiente después de alzar la Copa Sudamericana en el Maracaná, pero luego dio marcha atrás y confirmó su continuidad. En medio, se quebró una relación de 20 años con el preparador físico Alejandro Kohan, quien no seguirá en el Rojo. Y en el primer día de pretemporada, se confirmó que Walter Erviti tiene la puerta de salida abierta.



"(Kohan) es un excelente profesional, tengo un respeto muy grande por él y por nuestra amistad. Pero todos sabemos que a nivel familiar y amistad, los seres humanos tienen diferencias y miradas que a veces son coincidentes y a veces no". Así, sin muchos más detalles, el DT del conjunto de Avellaneda se refirió a la partida de uno de sus colaboradores.



Y agregó: "Lo mejor era que si quería dar un paso al costado, lo hiciera, está en todo su derecho". Cabe destacar que, hace un par de semanas, empezó a rumorearse que Erviti podía llegar a ser el sucesor de Holan en la conducción técnica, justamente al lado de Kohan. Sobre el ex Banfield también habló.





"Cuando hay que consolidar un plantel, hay que ser sincero y decir quiénes van a jugar y quiénes no. En el esquema y sistema que el equipo va a llevar adelante en el próximo semestre, a Walter no lo voy a tener en cuenta y le fui sincero para que tenga la oportunidad de seguir los últimos años de su carrera jugando de manera activa", argumentó Holan, sobre el mediocampista de 37 años que concluyó el 2017 sin muchos minutos en cancha.



Holan confirmó que el único prescindible es Erviti y no descartó que haya alguna venta más, al ser consultado por la situación de Ezequiel Barco, quien se ausentó del primer entrenamiento después de caerse su transferencia al Atlanta United de Estados Unidos. "Si le sirve al jugador y al club, se hará", dijo.



Por otra parte, el estratega de 57 años reveló que el apoyo de dirigentes, hinchas y fuerzas de seguridad (por las amenazas que recibió de parte de la barra brava) fueron determinantes para tomar la decisión de regresar. Su fanatismo por la camiseta también influyó y Holan contó cuál fue el mensaje de una de sus hijas cuando revirtió su postura: "Queremos la octava (Libertadores)".