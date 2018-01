Tassano negó haber duplicado los cargos políticos

Jueves, 04 de enero de 2018

El intendente de la Capital negó que su gestión haya aumentado los puestos jerárquicos: "Es totalmente equivocado. "





El intendente de Cambiemos de la capital correntina, Eduardo Tassano, junto a Macri. El intendente de Cambiemos de la capital correntina, Eduardo Tassano, junto a Macri. Foto:Gentileza El Litoral

El intendente de la ciudad de Corrientes, Eduardo Tassano, desmintió que su gestión haya duplicado los cargos políticos. "Es totalmente equivocado. La lista de cargos jerárquicos es 490 contra 495 del gobierno anterior y no vamos a nombrar todos los que se dicen. Vamos a ser más tacaños que Rico McPato", expresó el jefe comunal.



Desde el Municipio brindaron los siguientes datos para comparar los números de ambas gestiones: en el número de secretarias hay coincidencia con 9 por lado, la actual gestión tiene 38 subsecretarias contra 27, 115 direcciones generales contra 70, direcciones comunes 190 contra 167, pero bajaron el número de departamentos de 173 a 102 y las divisiones también cayeron de 49 a 33. Estos datos dan 490 de la gestión actual contra 495 de la anterior. "De todas maneras no vamos a nombrar todos los cargos, habrá alrededor de 100 menos entre direcciones generales y direcciones comunes que no vamos a nombrar. Porque con lo que tenemos de Gabinete nos vamos a arreglar", explicó el funcionario de Cambiemos.



Además, Tassano aseguró que dieron de baja todos los cargos políticos que actuaban como "punteros políticos". "Ellos tenían ese famoso cargo político, nombraban a 20 o 30 personas de su equipo para hacer política. Eso había más de 500 y lo redujimos a 0", afirmó el correntino.



El intendente asumió su cargo el 10 de diciembre y confesó que están "en plena consonancia con los objetivos nacionales". Además, como ejemplo, agregó otros rubros en donde están recortando: "Había 1.200 líneas telefónicas y las bajamos a 200, con un posible crecimiento a 400 según las necesidades, pero de ahí no vamos a subir. En el combustible estamos en una reducción del 30% de lo que se gastaba antes".



El jefe comunal también hizo referencia a la deuda que le dejó el gobierno anterior: "Nos encontramos con una herencia de una deuda, entre flotante y la caja municipal de préstamos, de más de 700 millones de pesos. Algunas insólitas como que teníamos autos retenidos en talleres porque no se pagana las deudas".



Tassano también explicó la función de las curiosas áreas como "Identidad Barrial" y "Cambio Cultural" que creó su gestión: "La subsecretaría se llama Participación Ciudadana, maneja las delegaciones vecinales y las juntas barriales. A esa le agregamos el nombre de Gestión Cultural, que junto a Participación Ciudadana es una sola subsecretaría", manifestó.



Otra de las áreas llamativas eran "Dirección de Software" y "Dirección de Hardware" que el intendente aclaró: "Vamos a trabajar mucho en la informatización porque queremos apuntar a datos ciertos". Además, criticó a la gestión anterior del peronista Fabián Ríos por la falta de datos y lo comparó con el Indec durante el kirchnerismo pero "10 veces peor".



"Nos empiojaron todo el tema del personal. Hace un año había 5.500 personas, ahora hay 7.000 empleados. Todos cambiados de categoría", aseguró Tassano. "Arrancamos una auditoría, ya vamos a dar un informe completo sobre todo", concluyó.