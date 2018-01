Nahir Galarza no tenía rastros de pólvora en sus manos Jueves, 04 de enero de 2018 El fiscal explicó que esto puede ser porque tardaron en hacerle el dermotest a la chica, que continúa detenida



El abogado defensor de Nahir Galarza Víctor Rebosio aseguró que la joven acusada de asesinar a su ex novio en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú no disparó el arma que mató a Fernando Pastorizzo y destacó que ella es "una víctima más" de la violencia de género.



Rebosio basó su declaración en la prueba de parafina, que aseguró dio negativa en su patrocinada: "Lo que condenan son las pruebas, y la parafina da negativo, como que Nahir no efectuó el disparo. Ella no disparó por más que diga que lo hizo. El arma sí es, la cápsula se corresponde, pero la parafina da negativa. A todos les dio negativo, incluso al remisero que estuvo como testigo", agregó.



Sin embargo, para la familia Pastorizzo, el asesinato de Facundo fue planeado, y el abogado del padre de Facundo, Sebastián Arrechea, aseguró que "el crimen fue premeditado".



Desde el lado de Nahir Galarza, su abogado consideró "mi defendida es una víctima más. Ella hoy en día enfrenta un proceso, pero el 29 de diciembre enfrentaba su propia muerte. Estamos en presencia de un caso más de violencia de género de los muchos que nos toca conocer. Acá había una relación enfermiza, donde se procuraban malos tratos. Esa es nuestra línea defensiva. ¿Por qué sino alguien va a tomar el arma de su padre y va a terminar con la vida de su ex novio?", se preguntó.





Por su lado, Sebastián Arrechea, abogado del padre de Facundo, consideró que "entendemos que el crimen fue premeditado, hubo un plan meticulosamente realizado, planeado y realizado. Hoy las evidencias nos dicen que este plan lo concretó la imputada. En principio descartamos la participación de terceras personas, pero no descartamos que la investigación encuentre a un tercer partícipe".



Además, Arrechea desestimó que la pericia sobre las manos de Nahir, y consideró que "el hecho de que haya dado negativo no significa que no haya disparado el arma". "El dermotest es una prueba primaria que define si hay restos en la ropa o manos de pólvora. Tengo entendido que se hizo horas después que nos diría si estamos ante una persona que disparó o no un arma de fuego, hay que tener en cuenta con qué arma se disparó, y hay que ver si esta persona se lavó las manos o no, y eso tiene incidencia en la prisión preventiva, porque una persona que dispara y se lava las manos, tiene actitud de entorpecer y obstaculizar la investigación".



En la misma línea se manifestó el fiscal Sergio Rondoni, quien resaltó que "el dermotest puede dar negativo aún habiendo disparado". "La pericia se hizo seis horas después del hecho y en calidad de testigo. Con el correr del tiempo la persona se lava las manos", declaró el fiscal.



La palabra del juez



Por su parte, el Juez de Garantías de Gualeguaychú Guillermo Biré dijo que Nahir Galarza, si bien podrá acceder al régimen de visitas, tendrá prohibido mantener comunicaciones telefónicas y acceder a redes sociales mientras cumpla la prisión preventiva de 60 días en la Comisaría del Menor y la Mujer de Gualeguaychú, que le decretó a la joven que admitió haber asesinado a Fernando Pastorizzo.



Durante la audiencia de la prisión preventiva, celebrada este martes, la imputada se quebró en dos oportunidades, según relató Biré. Precisó que "la audiencia pública fue correcta, el Fiscal hizo su petición y la Defensa planteó su posición y yo resolví acceder al pedido de la Fiscalía, disponiendo la prisión preventiva de Nahir Galarza por el término de 60 días, período que puede ser prorrogado posteriormente, dependiendo del estado de la Investigación Penal Preparatoria (IPP)".



Biré dijo que "al momento de resolver, evalué el riesgo de fuga concreto y la posibilidad de la imputada de entorpecer la investigación en curso, según lo que determinan los artículos 355 y 356 del código de rito".



"Este es un hecho aberrante, el más grave que está tipificado penalmente ya que está penado con prisión perpetua y esta circunstancia incide directamente en el riesgo de fuga y más cuando estamos hablando de una joven de 19 años sobre la que pesa la probabilidad de perder su libertad para el resto de su vida. El hecho de que Galarza se haya presentado espontáneamente ante la Fiscalía, es una circunstancia que le va a ser de utilidad cuando se celebre el Juicio Oral, es decir que eso deberá ser evaluado por el Tribunal de Sentencia", concluyó.