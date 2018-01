"Quiero que el Gobierno se caiga a pedazos, lo quiero ver caído"

Jueves, 04 de enero de 2018

La titular de Madres de Plaza de Mayo estuvo acompañada por Mario Secco, el intendente que irrumpió violentamente en la Legislatura bonaerense





Hebe de Bonafini volvió a cargar duramente contra Mauricio Macri y su gestión y en otro duro discurso en la Plaza de Mayo auguró que el gobierno "se va a a caer a pedazos".



"No quiero que el gobierno se vaya, quiero que se caiga a pedazos, lo quiero ver caído", disparó la titular de Madres, acompañada por Mario Secco, el intendente de Ensenada investigado por la justicia tras irrumpir violentamente en la Legislatura bonaerense.



En su mensaje, en ocasión de la tradicional ronda de los jueves, Bonafini también cuestionó a Hugo Moyano, por un supuesto acercamiento a la Casa Rosada. "Moyano es un traidor, más traidor que nunca. Moyano también se va a caer a pedazos, como se va a caer Macri", lanzó.





También expresó su malestar por la reciente decisión judicial que benefició al ex represor Miguel Etchecolatz con la prisión domiciliaria. Sobre esto, acusó al Gobierno de "haber arreglado con los militares para dejarlos en libertad".



El discurso de Bonafini estuvo precedido por uno de Secco, quien también se mostró desafiante, con cuestionamientos a a Macri. "No les tenemos miedo, nos paramos de frente, nos estamos organizando en todo el país para el 2019", sostuvo el jefe comunal de Ensenada.