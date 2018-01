Quién es Marcelo Balcedo, el sindicalista detenido en Punta del Este

Jueves, 04 de enero de 2018

El secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME) está acusado de evasión fiscal y lavado





El secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME), Marcelo Balcedo, fue detenido hoy en Punta del Este, acusado por evasión fiscal y lavado de dinero. Hijo de un histórico sindicalista bonaerense y dueño de un importante medio platense, Balcedo tenía en su poder USD 500 mil y diversas armas de fuego cuando lo esposaron.



Ingeniero con un máster en Comunicaciones en Washington, Marcelo Balcedo asumió al frente del SOEME cuando murió su papá, Antonio Balcedo. Esa movida fue criticada por un sector del sindicato porque la Secretaría General no es un cargo hereditario. Sus primeras decisiones fueron igual de polémicas: encaró una etapa de afiliación compulsiva e irregular de 8 mil empleados del área administrativa del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, en ese entonces a cargo de Mario Oporto.





"Yo me negué a afiliar a personas de manera ilegal y por eso me sacaron a palos", cuenta Zenón Zappitelli, ex sindicalista del SOEME. Zappitelli se presentó ante la Justicia y denunció que dos empleados de seguridad intentaron impedirle el ingreso a la sede del gremio por una supuesta orden interna. Al negarse lo amenazaron y lo atacaron a golpes. El dirigente gremial describió que un individuo fue luego hasta su casa y le dijo: "Si seguís jodiendo vas a aparecer en un zanjón". Zapitelli afirma que las lesiones y amenazas "son una respuesta a reclamos y planteos" que él había formulado en el gremio por supuestos descuentos indebidos a afiliados.





Balcedo ya supo tener dolores de cabeza con la Justicia. En 2007 se profugó del país cuando el juez de Garantías Guillermo Atencio ordenó su detención en una causa que investigaba dos hechos de presunta extorsión a legisladores con el aparente propósito de obtener favores del Estado. A Balcedo nunca lo encontraron. Regresó recién a la Argentina cuando la orden de detención fue anulada por un polémico fallo.



Los empresarios platenses Ricardo Carozzi y Ricardo Salomé ya lo habían denunciado tiempo atrás por un hecho similar. Presentaron videos y grabaciones que demostraban las extorsiones. En esa causa, Balcedo fue procesado con eximición de prisión hasta que también fue beneficiado por una nulidad dictada por un fiscal.



Durante los primeros meses de la gestión de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, el SOEME que conduce Balcedo se transformó en una piedra en el zapato para el entonces ministro de Educación bonaerense Alejandro Finocchiaro. Es que pese a que los gremios docentes habían cerrado paritarias y se habían comprometido a dar clases, personal auxiliar que realizaba tareas de limpieza y respondía a SOEME dejó sin clases a los chicos por una protesta durante casi un mes en varios colegios. No obstante, con el correr de los meses se volvió mucho más dialoguista -quizás por sus compromisos judiciales- y en 2017, en pleno conflicto con los docentes, fue uno de los pocos que acató la conciliación obligatoria dictada en medio de la amenaza de Vidal de quitarle la personería gremial a los sindicatos.





El juez Ernesto Kreplak tiene bajo la mira numerosas extracciones de dinero en efectivo de la cuenta bancaria del SOEME que estarían vinculadas a maniobras de lavado y a adquisiciones de propiedades y autos de lujo cuyos titulares no tienen capacidad contributiva como para afrontarlas.



Un informe de la AFIP reveló que solo entre 2012 y 2013 se realizaron "operaciones de extracciones de dinero en efectivo sin verificación por $53.532.221". Una presentación de la UIF señaló a Balcedo y a Mauricio Yebra, otro integrante del SOEME. Yebra está involucrado en una de las causas contra Los Monos, la banda rosarina. Catorce autos de alta gama -entre ellos BMW, Toyota Hilux, Volkswagen Vento, VW Passat y un Mini Cooper- que estaban en poder de los narcotraficantes fueron registrados a su nombre.



En las últimas elecciones, Balcedo logró colocar en la lista de candidatos a diputado provincial de Unidad Ciudadana, en la Octava Sección Electoral, a la dirigente del SOEME Susana Mariño, su mano derecha. La nómina fue encabezada por la decana y docente de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social (UNLP), Florencia Saintout.



Las buenas relaciones con el kirchnerismo no son nuevas y se mantuvieron en el tiempo. En octubre pasado se llevó a cabo un homenaje a Antonio Balcedo, que falleció en 2012, en el que estuvieron, entre otros, Daniel Scioli y Gabriel Bruera.



Ese día, llegaron adhesiones al evento de Cristina Kirchner y del presidente del Partido Justicialista, José Luis Gioja.