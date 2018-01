Un informe del Cuerpo Médico Forense determinó que el "Caballo" Suárez no requiere internación Jueves, 04 de enero de 2018 La documentación será incorporada a los elementos que evaluará la Cámara Federal para analizar la prisión domiciliaria con la que fue beneficiado el sindicalista horas antes de que comenzara la feria judicial





Omar "El Caballo" Suárez no tiene necesidad de ser internado y los estudios médicos a los cuales debe ser sometido pueden realizarse de forma ambulatoria, con un esquema programado con anterioridad. Esa es la principal conclusión del informe elaborado por tres integrantes del Cuerpo Médico Forense que ayer analizaron al sindicalista beneficiado con la prisión domiciliaria.



Fuentes judiciales consultadas por Infobae aseguraron que el examen demuestra que el sindicalista "no corre ningún riesgo de salud" como habían alegado sus allegados. Por ejemplo, ayer el letrado Carlos Broitman había asegurado que un rechazo a su internación significaría "una pena de muerte anunciada".



Los documentos de los exámenes realizados ayer por orden del juez federal Sergio Torres se incorporarán al expediente y serán analizados por la Cámara Federal, que debe resolver la apelación a la prisión domiciliada presentada por el fiscal Gerardo Pollicita.



El magistrado Luis Rodríguez resolvió en las últimas horas del 2017 dictar la prisión domiciliaria para el ex titular del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU). El momento en que se emitió la resolución generó algunas suspicacias. El 29 de diciembre fue el último día hábil antes del inicio de la feria judicial y el magistrado que firmó el despacho estaba subrogando transitoriamente a Rodolfo Canicoba Corral, quien había solicitado licencia.





Un día antes de emitir su fallo, Rodríguez se reunió con Suárez. Según aseguró, allí pudo apreciar de forma directa "el actual estado del detenido, quien evidenció problemas de desplazamiento y junto con ello un aspecto muy desmejorado".



Pollicita presentó una dura apelación en la que aseguró que no está probado el cuadro de alcoholismo, una de las causales que se tomaron en cuenta para enviar al ex gremialista a la casa.