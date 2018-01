Investigan al padre de Nahir Galarza y esperan el resultado de un dermotest

Jueves, 04 de enero de 2018

Asuntos Internos de la policía de Entre Ríos analiza la responsabilidad de Marcelo Galarza sobre la 9 milímetros que mató a la víctima. Se realizó un dermotest a toda la familia de la acusada





El abogado de Nahir Galarza, la joven de 19 años que asesinó de dos balazos a su ex novio, Fernando Pastorizzo, aseguró que su defendida no disparó el arma homicida. Para decir esto, el letrado se basó en que el resultado de la prueba de parafina que se le practicó a la acusada dio negativo.



"Lo que condenan son las pruebas, y la parafina da negativo, como que Nahir no efectuó el disparo. Ella no disparó por más que diga que lo hizo. El arma sí es, la cápsula se corresponde, pero la parafina da negativa. A todos les dio negativo, incluso al remisero que estuvo como testigo" señaló el abogado Víctor Rebosio, según consigna el diario entrerriano Ahora.



Asimismo, el letrado remarcó la idea de que la joven era maltratada por Pastorizzo. "Mi defendida es una víctima más. Ella hoy en día enfrenta un proceso, pero el 29 de diciembre enfrentaba su propia muerte. Estamos en presencia de un caso más de violencia de género de los muchos que nos toca conocer. Acá había una relación enfermiza, donde se procuraban malos tratos. Esa es nuestra línea defensiva. ¿Por qué sino alguien va a tomar el arma de su padre y va a terminar con la vida de su ex novio?", sostuvo.



Investigan al padre de Nahir y esperan el resultado de un dermotest





Casi en paralelo a los dichos de Rebosio, se conoció que Asuntos Internos de la policía de Entre Ríos inició una investigación sobre Marcelo Galarza, el papá de Nahir, por su responsabilidad sobre el arma calibre 9 milímetros que mató al joven. Si bien se analiza la situación del hombre respecto de la pistola, el jefe de la Departamental de Policía de Gualeguaychú, Carlos Pérez, aclaró que hay pruebas que comprometen a la chica de 19 años y descartó una posible participación del padre.





"Más allá de la confesión de la joven, hay varios testigos que la ubican en el lugar, cámaras de seguridad que observan cuando se retira y vestigios que quedaron en la escena como el proyectil del arma calibre 9 milímetros que fue secuestrada, una Browning 9 mm que ya fue peritada en Criminalística de Paraná y se estableció que es el arma homicida", dijo.



A pesar de esto, resaltó que el papá de Nahir -miembro de la policía- cometió una irregularidad y será sancionado disciplinariamente. "El estado policial es una situación jurídica que todo policía debe respetar desde que se forma como tal. Por ese estado, el uniformado, debe portar su arma en todo momento y en todo lugar, las 24 horas del día. Por eso se determinará en qué circunstancias la joven se hizo con el arma", indicó Pérez, y agregó que "habrá que determinar la magnitud de esa irregularidad".



El jefe policial informó asimismo que se le realizó la prueba del dermotest a toda la familia de la acusada y se aguardan los resultados que ya fueron enviados a Paraná. "Con este cúmulo de pruebas importantes la Justicia determinó que se estaba en condiciones de imputar a la joven. En tanto se determinó que no hay elementos para acreditar la presencia del padre en el lugar del crimen", aseveró el comisario.