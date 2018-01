Detienen a un hombre por la muerte de una mujer brasileña

Miércoles, 03 de enero de 2018

En lo que podría ser un nuevo caso de femicidio, personal policial de Curuzú Cuatiá detuvo a un hombre acusado de matar a su pareja que se encontraba desaparecida desde hace varios días.



Finalmente su cuerpo fue hallado debajo del puente Castillo de la mencionada localidad.



Efectivos Policiales de la Comisaría de Curuzú Cuatiá, investigan la muerte de una mujer mayor de edad, de nacionalidad brasileña cuyo cuerpo fue hallado a la vera del puente Castillo. El cuerpo de la mujer se encontraba en una bolsa y arrojado entre malezas.





La mujer fue identificada como Karina Macedo y había desaparecido el pasado 24 de diciembre, situación que alertó a varios de sus vecinos ya que la misma era muy sociable y no la veían desde hace varios días. La víctima se domiciliaba en una pequeña vivienda ubicada en el barrio Ralín.



“Ayer personal de la Brigada de Investigación me trajó el informe donde detalla la preocupación de vecinos por la desaparición de esta mujer. Era una mujer que siempre estaba y se reunían con ella. No la veían desde hace varios días y encima la pareja de ella – un ciudadano salteño- modificó su conducta e inclusive comenzó a sacar varias de las pertenencias de la mujer a la calle”, dijo el Jefe de la Unidad Regional con asiento en Curuzú Cuatiá, Comisario Fidel Romero en declaraciones periodísticas.



Luego de las averiguaciones de rigor, personal de la dependencia policial halló el cuerpo a la vera del puente Castillo, trasladando el mismo a la morgue judicial del Instituto Médico Forense para realizar la autopsia médico legal.



Las tareas investigativas también derivaron en la detención de un hombre de 38 años, quien sería pareja de la mujer. Se trata de Walter Adrián Segundo (38), oriundo de Salta y conocido locutor de Curuzú Cuatiá. Luego de una serie de allanamientos en la casa donde vivía la pareja, la policía logró secuestrar varios elementos con sangre que podrían ser de la víctima.



El hombre detenido fue trasladado y alojado en la comisaría jurisdiccional donde se inició de oficio la actuación sumarial del caso.