El uso de los créditos autorizados depende de inversiones nacionales Miércoles, 03 de enero de 2018 Corrientes no tiene déficit, por eso está en condiciones de cumplir con los requisitos para tener una economía sustentable y previsible, aseguró el Ministro de Hacienda. Confió en los aportes federales para obras que eviten la necesidad de solicitar préstamos.



“Si la Nación cumple con las inversiones en obras programadas para Corrientes, no será necesario que la Provincia solicite financiamiento”, declaró ayer el ministro de Hacienda, Enrique Vaz Torres al destacar que la administración local se encuentra en condiciones favorables ante la puesta en vigencia del Pacto Fiscal promulgado ayer por el Presidente de la Nación (Ver recuadro aparte).

En diálogo telefónico con periodistas de época, Vaz Torres declaró: “Sabemos que necesitamos inversiones”, al tiempo que manifestó cautela a la hora de ir a las entidades financieras multilaterales a solicitar ese financiamiento, porque en su opinión “actualmente no es muy conveniente, porque todavía no accedemos a los créditos a las tasas que obtienen algunos de los países vecinos”.

Agregó que no tienen previsto utilizar esos créditos aunque aclaró: “Siempre hay que tener la autorización, porque si los mercados son atractivos y podemos contar con tasas reales negativas, seguramente vamos a apalancar el crecimiento con financiamiento”.

“Es como en la familia, hay que invertir para crecer, si necesitamos una pieza nueva solicitamos el crédito para ampliar la casa. Si somos prudentes y responsables con nuestras finanzas podremos pagarlo en cuotas”, explicó más adelante.

Después destacó la política macroeconómica nacional diseñada para combatir la inflación “que es el peor de los impuestos porque afecta a todo el sistema productivo y castiga a la sociedad, sobre todo a los que menos tienen”.



En ese punto consideró “indispensable bajar el déficit del Estado nacional que es el principal componente de la inflación, porque se financia con emisión, es decir se expande la base monetaria y al final se termina perjudicando a todo el sistema económico”.

“Si no se hacen las correcciones del Estado nacional para reducir el déficit, seguramente la íbamos a pasar muy mal, y si se continuaba por ese camino hubiera sido más difícil resolver el tema de la inflación”, indicó.

Después destacó el acuerdo entre el Presidente y los gobernadores, porque “con el tema del famoso Fondo del Conurbano Bonaerense se resolvió el financiamiento de la ANSES (Administración Nacional de Seguridad Social), se direccionó el Impuesto al Cheque con que se financiará la ANSES, para que no se entre en un déficit previsional”.

Aclaró: “Sabemos que no es un impuesto muy macanudo, encarece la intermediación financiera, pero esta medida tiene sentido en el hecho de que es un tributo cuyos recursos son mucho más genuinos que los que se pueden llegar a obtener de una emisión monetaria descontrolada, como en la gestión anterior”.



Impacto



A la hora de hablar del impacto que tendrán las medidas nacionales en la provincia, Enrique Vaz Torres afirmó que “al tener la alícuota más baja del Impuesto a los Ingresos Brutos, y al no tener déficit, el efecto del Pacto Fiscal será neutro”.

Respecto del esquema previsional destacó: “Tenemos una caja que no fue transferida y tenemos que ser compensados con fondos nacionales tal como se estableció en el acuerdo que el Gobierno nacional tiene que compensar a las provincias en este tema”.