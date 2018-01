Robaron una joyería en pleno centro capitalino

Miércoles, 03 de enero de 2018

El local está ubicado por calle Santa Fe al 1000. La dueña estaba de vacaciones.





Delincuentes ingresaron en horas de la madrugada a un local dedicado a la venta de bijouterie. El comercio está ubicado por calle Santa Fe al 1000, en pleno centro correntino. La propietaria del lugar se encontraba de vacaciones y sería un empleado quien observó que la cerradura de la puerta de ingreso estaba forzada.

Criminales violentaron un blindex en la zona de la cerradura en horas tempranas de ayer, y se llevaron de la vidriera del local varias joyas de alto valor monetario.

Según datos aportados por la fuerza del orden, la propietaria del comercio no se halla en la ciudad por estar de viaje.

“Se estudia la posibilidad de contar con alguna filmación de las cámaras de la cuadra. El local no posee medidas de seguridad que hayan registrado el momento del hecho ni con alarma” dijo una voz oficial.

Un empleado del lugar fue quien alertó a la policía de que delincuentes violentaron la puerta de acceso del comercio y de que sacaron varias alhajas de la vidriera, algunas de ellas de alto costo económico.

Se llevaron a cabo pericias para conseguir indicios que sumen a la tarea investigativa.



El local se encuentra ubicado a media cuadra de la Plaza Cabral y hacía dos meses había comenzado a funcionar como “joyería”.

Un cuidador de motos contó a la prensa que no se habían percatado del hecho hasta que llegaron los oficiales. “Como no hubo vidrios rotos, no vimos que robaron” agregó.

Cabe señalar que la Policía implementó un operativo en zona centro, pero sin embargo se presume que el hecho delictivo ocurrió en horas de la madrugada.

Efectivos de la jurisdicción iniciaron de oficio el caso.



Arrebato

En horas de la mañana de ayer se produjo el arrebato de un bolso que contenía documentación y llaves pertenecientes a un edificio. Una mujer contó a este medio que caminaba por calle Buenos Aires cuando de manera imprevista sufrió el robo de una cartera.

Por el estado de nerviosismo en el que estaba, dijo que iba a radicar la denuncia a la comisaría cuando “se tranquilizara”.