Se equivocó y cayó a un arroyo en Olavarría: dos muertos

Martes, 02 de enero de 2018

Dos jóvenes murieron en un trágico accidente en Olavarría cuando el auto en el que estaban cayó al arroyo Tapalqué.





El portal local Infoeme reconstruyó la tragedia en la que perdieron la vida Alan Falatovich y Victoria Rodríguez, ambos de 20 años. Todo comenzó hoy a la madrugada, alrededor de las 4:30, cuando dos jóvenes que circulaban en la VW Surán del padre de uno de ellos -que resultó ileso- se encontraron con dos amigas que estaban en un Ford Fiesta y fueron al Parque Sur. Según relataron, estacionaron los autos mirando al arroyo e ingresaron al auto de las mujeres, mientras dejaron el otro vehículo abierto con música.







El origen del accidente fue, justamente, la música. Como se había apagado, alrededor de las 7 de la mañana, Alan y Victoria fueron a ver qué había ocurrido, pero el joven -que no sabía manejar- en lugar de darle contacto, lo puso en marcha y, como estaba con el cambio puesto -y sería de caja automática-, comenzó a andar y cayó, barranca abajo, hacia el arroyo.



El hijo del dueño del auto se arrojó al agua para intentar rescatarlos, pero no logró abrir las puertas por la presión del agua. Fue su padre quien finalmente avisó a la policía sobre la tragedia.





Los investigadores creen que los jóvenes que estaban adentro de la VW Surán perdieron el conocimiento al caer al curso de agua, ya que no hay signos de que hayan intentado romper los vidrios al no lograr abrir las puertas.





Las autoridades tardaron unas tres horas en sacar el auto del arroyo con la ayuda de una grúa, en medio de un gran operativo. Había quedado a unos tres metros de profundidad. La causa quedó a cargo del fiscal Cristian Urlézaga, quien caratuló el expediente como "Averiguación de causales de muerte" y se esperan los resultados de las autopsias.