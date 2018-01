"La inflación de diciembre será muy alta, por encima del 2%"

Martes, 02 de enero de 2018

Además, la decisión del Gobierno de modificar la meta de inflación obligó a los especialistas a recalcular sus previsiones para 2018. "Enero, febrero, marzo y abril serán meses picantes por los aumentos rezagados", advirtió





El economista Rodolfo Santangelo analizó cómo arranca la economía argentina en este 2018, luego de los anuncios que realizó el team Marcos Peña, Nicolás Dujovne, Luis Caputo y Federico Sturzenegger, y la primera pregunta que surgió es: ¿El 2018 va a ser muy parecido a 2017 o habrá un quiebre que lo haga diferente?



El analista recordó que la historia argentina está plagada de quiebres pero aseguró que en esta oportunidad el horizonte para este año "pinta parecido" al anterior. "Ese es un poco el modelo oficial. Una apuesta riesgosa, porque es muy lento el parecido", advirtió. En este sentido, Santangelo dijo que "el crecimiento estará un poco por arriba del 2%, algo parecido a 2017, que no es crecer pero tampoco es nada de otro mundo" y que, respecto a la meta de inflación –recientemente modificada a 15% anual–, "habrá que ver si está dentro de eso o le volvemos a errar un poco, como ocurrió el año pasado".



"La meta de inflación del año pasado estaba entre 10 y 17% y aunque falta el número de diciembre, va a rondar entre el 23 y el 24 por ciento anual. Es el octavo año en los últimos 11 donde la inflación da por arriba del 20. Argentina está en una velocidad crucero de entre 24 o 26 de inflación, donde en dos año dio 40% y solo en uno –2009– dio 14 por la recesión global, donde había tanta fuga de capitales que no había capacidad de subir los precios", resumió.



Santangelo admitió que bajar la inflación es algo muy serio para los argentinos, más teniendo en cuenta que el déficit fiscal –según él una de las principales causas del aumento de precios– se decidió reducir muy lentamente. "El modelo fue pretender bajar la inflación y luego el déficit fiscal; pero así es difícil", señaló



Según sus propias estimaciones, el mes de diciembre cerrará con una tasa de inflación muy alta. "No será 3, pero sí por encima del 2%", advirtió sobre la evolución de los precios.



Respecto a las proyección para 2018, Santangelo dijo que "los meses picantes serán enero, febrero, marzo y abril", donde se registrarán aumentos de cosas rezagadas. Enumeró: nafta, autos, medicina prepaga, transporte, colegios privados.



"El mes que suba el transporte será un mes importante. El boleto está muy rezagado desde hace dos años. Un 30% de aumento es algo para empezar", admitió y recordó que el costo de transportar un pasajero es de unos 18 pesos. "El Estado está poniendo en promedio 11 o 12 pesos por cada pasajero", añadió.



"El punto acá no es la meta, sino los medios. La reunión clave es la de la semana próxima, el 9 de enero, cuando el Banco Central, que se supone que aceptó este cambio, va a decir qué va a hacer con la tasa de interés. La pregunta es si cambia mucho, poco o nada", reconoció.



Según el economista, habrá que estar que atentos a la nueva "disputa" entre los que privilegian la reactivación de la economía y el financiamiento, que estaban de un lado de la mesa en la conferencia de prensa del equipo económico, y el que privilegia la meta de inflación, que estaba del otro lado.



El especialista también se refirió a la luz de alarma que se encendió durante el último bimestre del año pasado respecto al déficit comercial. "Pintaba un número alto, pero el problema es que vino demasiado pronto. Por lo general el aumento de las importaciones se registra en el tercer año de crecimiento. Acá se aceleraron mucho antes las importaciones. Ese un número que se corrige solo con recesión o con ajuste del tipo de cambio", alertó.



Sin embargo, Santangelo no avizora un panorama de malestar por el plan económico. "Macri tuvo un respaldo electoral muy fuerte, donde más allá de los disturbios que realizaron 20 forajidos, no vi una reacción popular de la gente en contra del Presidente".



"Lo anunciado no generó una gran contra. El Presidente sigue teniendo el respaldo político e institucional del triunfo del 2015 y del 2017. Pero será clave, a medida que pase el tiempo, que el programa se fortalezca y no se debilite", concluyó.



El Indec dará a conocer resultados oficiales del IPC Nacional de diciembre recién el 11 de enero.