Denuncian una nueva maniobra de la familia Kirchner para disolver el directorio de Hotesur Martes, 02 de enero de 2018 La ex diputada Margarita Stolbizer pedirá que la empresa sea intervenida



"El 20 de diciembre de 2017 se realizó una maniobra en relación a la empresa Hotesur SA, simulándose la realización de una asamblea general ordinaria y extraordinaria", sostiene una nueva denuncia que la ex diputada Margarita Stolbizer presentará en la Justicia contra la familia Kirchner.



Según la presentación que realizará Stolbizer ante el juez federal Julián Ercolini, que investiga a la sociedad de los Kirchner por lavado de dinero, la medida se decidió para "entorpecer el curso del proceso y vulnerar medidas" ordenadas por la Justicia. En este sentido, la ex legisladora pedirá que "se intervenga la empresa Hotesur" y que se "analicen las responsabilidades penal y/o profesionales de los intervinientes" en las irregularidades.



La ex presidente está acusada de lavar dinero procedente de supuestos sobornos de contratistas de obra pública, como el empresario detenido Lázaro Báez, a través de la simulación de alquileres de habitaciones de hotel por parte de la empresa Hotesur.





La denuncia involucra a los miembros de la familia Kirchner, a Romina Mercado –hija de Alicia Kirchner–, a un abogado y a un escribano, a los que Stolbizer acusará de haber violado las medidas judiciales que pesan sobre la sociedad.



Fue una "pseudo asamblea con graves deficiencias que tornan nula la misma", asegura y agrega: "No podemos dar fe que la convocatoria a dicha asamblea haya sido realizada en debida forma toda vez que no se encuentra transcripta en el acta de constatación".



Según la presentación, dicha asamblea se hizo en un sitio diferente al inscripto en la sede social, "tratándose del domicilio de Mercado", que es la presidenta de la sociedad y sobrina de Cristina. Además se acusa que la asamblea se hizo sin previamente notificar al juzgado ni a los veedores asignados a la sociedad, porque "las decisiones adoptadas violan las medidas cautelares expresamente dictadas en la causa".



En la presentación, la ex legisladora recuerda que no es la primera maniobra para "burlar" a la Justicia. "Otra de las maniobras para evadir medidas judiciales tuvo que ver con ocultar el dinero", sostiene Stolbizer.



"Rápidamente la justicia encontró dichos fondos y actualmente se encuentran embargados ascendiendo a casi 5 millones de dólares. Se trataba de una nueva maniobra para que la justicia no pudiera embargar dicho dinero, cuando pesaban diferentes causas judiciales que investigaban el origen de la fortuna familiar", agrega.



Asimismo, en la asamblea se aceptó la renuncia de Mercado y de María Rocío García –pareja de Máximo Kirchner–, dejando acéfala la empresa con el objetivo, según la presentación, de "perjudicar las posibilidades de recupero de activos productos del ilícito de la corrupción".





Cabe recordar que a mediados de diciembre del año pasado, el contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, detenido en el penal de Marcos Paz, admitió durante su última declaración indagatoria que modificó uno de los libros societarios y contables de Hotesur con "liquid paper" por orden de la ex presidente.



Hotesur es la firma dueña del hotel Alto Calafate que desde 2009 a junio de 2013 administró Báez. Solo por administrar el hotel, el dueño de Austral Construcciones pagó $27.592.110, según consigna un informe pericial.