La Armada ya se imagina un escenario sin la ayuda de los rusos

Martes, 02 de enero de 2018

"En algún momento se va a terminar la colaboración", aseguró el capitán de navío Enrique Balbi





La Armada Argentina comenzó a debatir puertas adentro cómo continuará la búsqueda del submarino ARA San Juan una vez que la Federación Rusa decida retirar la colaboración que ha prestado hasta el momento.



Luego de comunicarse telefónicamente con Mauricio Macri, el presidente Vladimir Putin envió a la Argentina al buque de última generación Yantar y al sumergible Panther Plus, que permite realizar búsquedas de hasta 1000 metros de profundidad.



El primero forma parte de la flota que realiza un "mapeo" de la zona en donde se cree que explotó el submarino argentino. El segundo es un ROV (vehículo operado remotamente, por su sigla en inglés) que verifica los contactos.





"Todas las búsquedas son finitas. En algún momento va a terminar la colaboración", admitió este martes el vocero de la Armada, el capitán de navío Enrique Balbi. Según explicó, la Argentina dispone de medios de superficie adecuados para continuar con el barrido del fondo de la plataforma continental, pero no para analizar futuros hallazgos en el lecho marino.





Para reemplazar esas tareas, hoy realizadas por el Panther Plus, el Ministerio de Defensa analiza la posibilidad de contratar el servicio a diferentes prestadores privados y públicos que cuentan con esa tecnología, fundamental para inspeccionar el fondo y encontrar al ARA San Juan.



La Marina de los Estados Unidos, que también cuenta con pequeños buques sumergibles, se retiró la semana pasada de las operaciones aunque se comprometió a colaborar en un futuro en caso de que surgieran indicios concretos sobre el buque argentino desaparecido.







Familiares de los 44 tripulantes adelantaron que enviarán una nota a Putin vía Cancillería para que se extienda la colaboración iniciada el 5 de diciembre. Las novedades de las últimas 48 horas grafican la importancia del equipamiento ruso en la búsqueda del submarino. El Yantar detectó seis nuevos contactos (tres el domingo y tres el lunes) que fueron descartados gracias a las imágenes tomadas por el Panther Plus.



"Eran formaciones polimetálicas, rocosas, con bordes redondeados, que en un principio presuponían que podían llegar a ser del submarino, pero con el ROV se pudo verificar que no lo eran", explicó Balbi en diálogo con radio La Red.