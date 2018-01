La agenda de Boca para el primer semestre de 2018

Martes, 02 de enero de 2018

El "Xeneize" disputará 25 encuentros hasta mayo, antes de la disputa de la Copa del Mundo en Rusia





Además de las 15 jornadas de la Superliga, Boca plantará cara en la fase de grupos de la Libertadores y también luchará ante River por la Supercopa Argentina, en marzo.



No hay dudas de que el certamen continental es lo que obsesiona a todos en el Xeneize, pero el liderazgo en el campeonato local es algo que los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto no están dispuestos a resignar.



El plantel azul y oro calentará motores con tres amistosos veraniegos (incluido uno ante el Millonario) y luego jugará su primer partido oficial a fines de enero. Cabe remarcar que la única fecha que todavía no está definida es la última de la Superliga, ya que quedará sujeto a la diagramación de las autoridades de la Superliga en torno a la definición del certamen.



Domingo 14/1 – Amistoso

vs Godoy Cruz (Mendoza)





Miércoles 17/1 – Amistoso

vs Aldosivi (Mar del Plata)



Domingo 21/1 – Amistoso

vs River (Mar del Plata)



Sábado 27/1 – Superliga

vs Colón (L)



Domingo 4/2 – Superliga

vs San Lorenzo (V)



Domingo 11/2 – Superliga

vs Temperley (L)



Domingo 18/2 – Superliga

vs Banfield (V)



Domingo 25/2 – Superliga

vs San Martín de San Juan (L)



Jueves 1/3 – Copa Libertadores

vs Alianza Lima (V)



Lunes 5/3 – Superliga

vs Argentinos (V)



Sábado 10/3 – Superliga

vs Tigre (L)



Miércoles 14/3 – Supercopa Argentina

vs River (N)



Domingo 18/3 – Superliga

vs Atlético Tucumán (V)



Domingo 1/4 – Superliga

vs Talleres (L)



Miércoles 4/4 – Copa Libertadores

vs Rival a confirmar (L)



Sábado 7/4 – Superliga

vs Defensa y Justicia (L)



Miércoles 11/4 – Copa Libertadores

vs Palmeiras (V)



Domingo 15/4 – Superliga

vs Independiente (V)



Domingo 22/4 – Superliga

vs Newell's (L)





Miércoles 25/4 – Copa Libertadores

vs Palmeiras (L)



Domingo 29/4 – Superliga

vs Gimnasia (V)



Miércoles 2/5 – Copa Libertadores

vs Rival a confirmar (V)



Domingo 6/5 – Superliga

vs Unión (L)



¿Domingo 13/5? – Superliga

vs Huracán (V)



Miércoles 16/5 – Copa Libertadores

vs Alianza Lima (L)