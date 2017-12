Autorizaron a Boudou a salir de la cárcel para estar en el nacimiento de sus mellizos Sábado, 30 de diciembre de 2017 El juez Sebastián Ramos aprobó un pedido de la defensa del ex vicepresidente



Amado Boudou podrá salir de manera transitoria de la cárcel de Ezeiza a fines de enero para estar presente en el nacimiento de sus mellizos, fruto de su relación con la ex diputada mexicana Mónica García de la Fuente.



La autorización al pedido de la defensa del ex vicepresidente fue aprobada por el juez Sebastián Ramos, quien está reemplazando a Ariel Lijo, de licencia.



Al avalar el pedido de Boudou, Ramos le pidió al Servicio Penitenciario que "arbitre los medios necesarios" para concretar el traslado del ex vicepresidente "a la institución sanitaria en la que Mónica García de la Fuente sea atendida al momento del parto de sus hijos, para que Amado Boudou esté presente allí en ese momento, con la debida custodia, y sea reintegrado en el día a esa unidad de alojamiento".





Según supo este medio, aún no está confirmado el establecimiento médico donde tendrá lugar el nacimiento de los hijos de Boudou, que podría ser el Hospital Argerich o el Italiano.



La pareja de Boudou tiene 36 años, es abogada especializada en derecho electoral y parlamentario y entre 2012 y 2015 se desempeñó como legisladora del estado de Aguascalientes por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).



Se conocieron hace tres años, durante un encuentro de parlamentarios de ambos países que se realizó en Ciudad de México. García de la Fuente trabaja hoy como asesora jurídica.