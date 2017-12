Denuncian que un remisero abusó de una adolescente

Domingo, 31 de diciembre de 2017

El hombre fue detenido y luego liberado

Un remisero de Quilmes, identificado como Jorge Javier Ruda de 58 años, fue detenido luego de ser denunciado por una joven de haber abusado sexualmente de una amiga de ella durante un viaje realizado esta madrugada. Horas después de haber sido detenido fue liberado por orden de la fiscal.



Según contó la amiga de la víctima en las redes sociales, y fue ratificado en la denuncia presentada ante la Comisaría N° 1 de Quilmes, cerca de las 5 de la mañana, tras dejar en sus casas a dos de las tres jóvenes que compartían el viaje, el hombre le pidió a la adolescente de 19 años que se sentara adelante. Cuando siguió viaje, Ruda se desvió del camino, le habría dicho "haceme feliz, haceme el amor", la manoseó, tomó la mano de la víctima, la acercó a su entrepierna y se masturbó.



Luego de esto, el chofer frenó frente a un negocio y bajó a comprarse una lata de cerveza. En ese momento la joven de 19 años vio a un joven desconocido al que le pidió ayuda. Le contó rápidamente lo que le pasaba y le pidió que se subiera al auto con ella y se hiciera pasar por un amigo. El joven accedió y acompañó a la adolescente en el remis hasta que llegaron a la casa.





Una vez en su casa, la joven y su familia fueron a hacer la denuncia, pero según contó su amiga, en la comisaría le faltaron al respeto: "No puedo creer cómo se nos reía la policía, me da impotencia, dolor. Por SUERTE mi mamá pudo ayudarme e hicimos la denuncia. Lo próximo es llegar al juzgado!", detalló en una red social.





Esta tarde, luego de la denuncia y de que trascendiera el caso, el encargado de la remisería, Roberto, contó al canal C5N que esta madrugada, cuando Ruda estaba en la agencia, "la familia vino, lo agarró, y sé que le dio una paliza terrible. Lo cruzaron a la madrugada y le dieron una paliza terrible". "La familia lo increpó, le pegó, y el chofer no sé dónde está", detalló.



Roberto además contó: "Les dimos las direcciones a los padres (de la joven), las fotos, el registro y el documento. Los dueños de la agencia hicieron la denuncia, y queremos que quede todo aclarado". "No tenemos forma de hacer otra cosa más que mandar al frente a este hombre que trabajaba hacía un año con nosotros", agregó.