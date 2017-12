Rechazaron un pedido de arresto domiciliario de César Milani Sábado, 30 de diciembre de 2017 El ex jefe del Ejército continuará detenido en el penal de Ezeiza, acusado de crímenes de lesa humanidad



El Tribunal Oral Federal de La Rioja rechazó el pedido de arresto domiciliario de César Milani, en el marco de una causa por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar, por lo que el ex jefe del Ejército continuará detenido en el penal de Ezeiza.



Con la firma del juez Juan Carlos Reynaga, Milani fue imputado por privación ilegítima de la libertad, allanamiento ilegal, imposición de tormentos agravados y asociación ilícita.



"De conformidad a lo señalado por el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y considerando que la detención del imputado Milani se ajusta a la doctrina emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a los estándares internacionales reconocidos por la Nación, asimismo por haberse ordenado conforme a derecho, no resulta procedente el beneficio de prisión domiciliaria solicitada", sostuvo el Tribunal.