Presentaron el Operativo de Seguridad Vial “Verano 2018”

Sábado, 30 de diciembre de 2017

Se dispondrán de 170 efectivos en toda la provincia. Se reforzarán los controles en los puntos cruciales de ingreso y salida de vehículos.



En el patio de la Jefatura de la Policía, el ministro de Seguridad de la provincia, Juan José López Desimoni y el Director General de la Policía Vial, Roberto Zalazar, encabezaron el acto de lanzamiento del Operativo de Seguridad Vial de cara a la temporada estival.



El ministro de Seguridad de la provincia, Juan José López Desimoni destacó: “Este operativo de cara a la temporada estival ya va a resultar permanente porque no sólo vamos a actuar ahora en una época del año de gran transitabilidad en nuestras rutas provinciales y nacionales, sino que también lo haremos a lo largo de todo el año”, confirmó.



“Una de las pautas fundamentales de la política general fijada por el Gobierno de la provincia y el Ministerio de Seguridad, es la prevención de la seguridad vial”, remarcó.



De acuerdo a lo detallado serán unos 170 efectivos policiales abocados a este operativo en todo el territorio provincial. En Capital habrá alrededor de 60 uniformados realizando controles vehiculares.



“Debemos hacer hincapié en nuestro territorio el hacernos entender que las leyes están para cumplirlas, no son un consejo que uno puede tomarlo cuando le convenga y cuando no dejarlo de lado. Las leyes de tránsito están para ser cumplidas”, sostuvo contundente.



A través del cuerpo de la Policía Vial se procederá al control de las condiciones en las que se circula, documentaciones, los límites de velocidad sobre todo, indicó el ministro.