Manejaba borracho atropelló a dos jóvenes y una de ellas murió

Viernes, 29 de diciembre de 2017

Martina Pérez murió en el acto, mientras que Camila Pereyra salió despedida y terminó en un zanjón.



El agente chaqueño del Servicio Penitenciario Federal (SPF) Hugo Ángel Vega, que conducía borracho, atropelló en la medianoche de ayer con su auto Chevrolet Celta la moto en la que viajaban dos jóvenes de 19 y 21 años en la localidad bonaerense de Marcos Paz. Una de ellas murió mientras que la otra se encuentra gravemente herida.





Las víctimas se dirigían a una fiesta y fueron impactadas por el rodado que manejaba Vega en la esquina del Acceso Zabala y la calle Paraná, según precisaron fuentes policiales chaqueñas. Martina Pérez murió en el acto, mientras que Camila Pereyra salió despedida y terminó en un zanjón.





Según se pudo saber, la causa se tramita en la UFI 4 de la localidad de Mercedes y está caratulada inicialmente como "homicido culposo agravado", debido a que el fiscal a cargo, Héctor Zunino, aseguró que "el imputado conducía en estado de ebriedad y se cruzó de carril".



En el choque murió en el acto Pérez, de 19 años, quien hoy era velada por su familia, en tanto que su amiga, Camila Pereyra, de 21, fue trasladada al hospital Hector Dagnilo, cercano al lugar del hecho, donde se encuentra en terapia intensiva con pronóstico reservado.



Este jueves familiares y vecinos de Marcos Paz se convocaron para pedir "Justicia" por la joven fallecida en el lugar donde ocurrió el hecho . Unas 50 personas fueron las que cortaron la intersección con banderas y pancartas, en reclamo de que el crimen no quede impune.



Por su parte desde el Servicio Penitenciario Federal emitieron en las últimas horas un comunicado en el que expresaron que Vega "no se encontraba cumpliendo servicio, ni tampoco transitaba desde o hacia su trabajo", aclarando además que iba en su "automóvil particular" e informando que ya había sido "preventivamente suspendido".





Zunino aclaró que resta aún "el informe de alcoholemia que determine el porcentaje de alcohol en sangre del conductor y las pericias respecto de la velocidad en la que iba el vehículo".