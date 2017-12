Murió la viuda del vigilador que atropelló y mató el hijo de Aliverti

Viernes, 29 de diciembre de 2017

Aunque lo había perdonado, murió sin justicia. O al menos, sin lo que ella esperaba.





Fuentes ligadas a la familia confirmaron a Infobae que el sábado pasado falleció Catalina Ramírez, la esposa del vigilador que atropelló y mató mientras conducía borracho por la autopista Panamericana el locutor Pablo García, hijo del periodista Eduardo Aliverti.



Catalina había conocido al vigilador Reinaldo Rodas a principios de los 90 en Salta, donde ambos vivían. Tiempo después se mudaron a Buenos Aires y tuvieron un hijo.



El 24 de abril, García fue condenado a 4 años de prisión y 8 años de suspensión de la licencia de conducir por el homicidio culposo de Rodas, el 17 de febrero de 2013. El vigilador de 53 años circulaba en bicicleta por la Panamericana cuando fue atropellado por el hijo de Aliverti en el kilómetro 52,5 de la autopista.





El joven locutor, que acababa de salir de un boliche de Pilar, lo embistió con su Peugeot 504, pero no frenó, sino que condujo unos 17 kilómetros hasta un peaje con el cuerpo de la víctima sobre el automóvil. Las pericias indicaron que tenía 1,45 gramos de alcohol por litro sangre, casi el triple del dosaje máximo permitido.



El juicio oral comenzó en marzo, y a pesar de que la querella pidió la pena de 15 años, la fiscal del Tribunal Oral Número 6 de San Isidro, María Inés Domínguez, consideró que cabría una condena de 4 años, la que finalmente fue impuesta.



"Yo lo perdoné, pero a nivel judicial no voy a bajar los brazos", declaró Catalina en esos días. Consideraba que García debía ir preso, algo que hasta el día de hoy no ocurrió.