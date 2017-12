Se habilitaron Arazaty II, Islas Malvinas II y Molina Punta

Viernes, 29 de diciembre de 2017

Actualmente se cuenta con 5 balnearios municipales, 35 efectivos de la Policía Turística, 12 personas del área de Seguridad Urbana y 50 guardavidas.



Asimismo, la habilitación de más predios demanda con urgencia algunos trabajos como así también la incorporación de los servicios gratuitos.



A una semana de la llegada del verano, la Comuna logró la apertura de las playas Arazaty II, Islas Malvinas II y Molina Punta, balnearios que se suman a los dos habilitados en costanera Sur, pero que requieren obras y la inclusión de los servicios gratuitos que se brindan en Arazaty I.

Como lo anticipó El Litoral en su edición del martes 26 de diciembre, desde el miércoles las playas Arazaty II, Islas Malvinas II y Molina Punta cuentan con la habilitación para funcionar y ya cuentan con el boyado correspondiente.

El director de Playas y Balnearios, Luciano Artal, informó que “desde el miércoles se habilitaron Arazaty II, Islas Malvinas II y Molina Punta”.

En cuanto a los trabajos que se requerían en Molina Punta, comentó que “se han finalizado las reparaciones en los baños, aunque resta la instalación de la casilla que fue quemada como así también el suministro de los elementos como sombrillas que se brinda a los vecinos en forma gratuita”.

En referencia a las condiciones en las cuales se encuentran dos de las tres playas recientemente habilitadas por la Comuna, se constató ayer que Arazaty II cuenta con sanitarios y con guardavidas, pero durante la visita se observó la ausencia de personal de Guardia Urbana, quienes tienen como tarea el control del alcohol y objetos cortantes. Además, no cuentan con los servicios gratuitos de sombrillas, por ejemplo.

Mientras que en Islas Malvinas II sólo poseen sanitarios, en tanto los guardavidas no cuentan con su casilla correspondiente, por lo tanto, se encontraban refugiados bajo una sombrilla. En el lugar, también, se observó la falta de algún puesto donde la gente pueda adquirir productos típicos de playa. No hay senderos en los ingresos. Además, la gente sólo puede acceder al sitio tras descender por 2 sinuosas escaleras, las cuales carecen de condiciones higiénicas.