Concejales volverán a sesionar en 2018 en los barrios más alejados de la ciudad

Domingo, 31 de diciembre de 2017

El presidente del cuerpo, Norberto Ast, aseguró que el año que viene retomarán la modalidad de trasladar el recinto legislativo a distintos puntos de la Capital.





Estimó además que a mediados de febrero se podría estar votando el aumento del boleto.



Los concejales capitalinos finalizaron su labor aprobando hace una semana la ordenanza Tarifaria 2018 -con modificaciones- y la primera lectura del expediente que plantea el aumento del boleto de colectivo, iniciando así el proceso de debate cuyo siguiente paso será la audiencia pública a principios de febrero. Ahora ya comenzaron a diagramar cómo será el próximo año de trabajo legislativo, que no tendrá el condicionante electoral.

El presidente del cuerpo Norberto Ast (UCR) brindó ayer una conferencia de prensa para realizar un balance de lo acontecido desde la asunción del nuevo cuerpo deliberativo (a principios de mes), y principalmente señalar cuáles son los desafíos planteados para el año que inicia.

Confirmó que volverán las sesiones itinerantes, “vamos a trabajar de manera fuerte para que se incrementen (sean más de cuatro)” y anticipó que buscarán que las mismas tengan lugar en los barrios más alejados. “Es una modalidad que permite tener más cercanía con los ciudadanos”, resaltó.

Otra de las novedades para el año legislativo que viene será un mayor rigor en el horario de inicio de las sesiones. “La idea es que arranquen a las 10 de la mañana”, señaló Ast, además de anticipar que si media hora más tarde de la hora fijada no hay quorum, se levantará la sesión.

En relación a las expectativas para el 2018, el concejal señaló que está conforme con “como hemos armado el equipo de trabajo promocionando personal de planta permanente que lleva muchísimos años, tiene mucha trayectoria y son merecedores de esos lugares por su experiencia y labor”.

También destacó la heterogeneidad del nuevo Concejo Deliberante, con amplio abanico de partidos políticos con representantes en las bancas. “El recinto será un lugar donde se discutirá cada proyecto que ingrese”, remarcó.



Suba del boleto

El presidente del Concejo confirmó que desde el martes 2 de enero, los vecinos de la ciudad de Corrientes podrán inscribirse para participar de la audiencia pública por el posible incremento del boleto de colectivo, a realizarse el primer día de febrero.

Dijo que aún no tiene una opinión formada sobre el planteo empresarial de elevar el costo de pasaje a 12,60 pesos; no obstante, resaltó que “seguramente vamos a convocar a los integrantes del Simu” para conocer los fundamentos técnicos y además se plantearán cuestiones tendientes a mejorar el servicio que prestan las concesionarias de este servicio.

“En el último tiempo se fueron incorporando refugios, tenemos que ver si son suficientes”, reflejó, además de apuntar a la necesidad de mejorar la frecuencia y sumar más unidades con rampas.

“Tomaremos la decisión que corresponde y haremos hincapié en los servicios que deben prestar. Siempre se discute el aumento, pero nunca los servicios que deben cumplir las empresas. Hay deficiencia en la prestación”, reflexionó.