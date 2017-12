Funcionarios de la gestión Ríos ahora perciben Neike Chamigo

Viernes, 29 de diciembre de 2017

En los últimos dos meses, a secretarios de terceras líneas se les otorgó el beneficio. El censo ya evaluó a un 80 por ciento del personal.







El cen­so de tra­ba­ja­do­res con el ob­je­ti­vo de re­a­li­zar un diag­nós­ti­co de si­tua­ción y re­or­ga­ni­zar las res­pec­ti­vas de­pen­den­cias co­mu­na­les lle­va eva­lua­do un 80% del per­so­nal. Fuen­tes mu­ni­ci­pa­les con­fir­ma­ron la exis­ten­cia de per­so­nas que cum­plie­ron ta­re­as de ga­bi­ne­te o car­gos po­lí­ti­cos en la an­te­rior ges­tión en­ca­be­za­da por Fa­bián Rí­os y que en los úl­ti­mos dos me­ses fue­ron trans­fe­ri­dos al Pro­gra­ma So­cial de For­ma­ción La­bo­ral y Pro­mo­ción del em­pleo Nei­ke Cha­mi­go. Es una es­tra­te­gia pa­ra se­guir per­ci­bien­do sa­la­rios con mon­tos si­mi­la­res a los que te­ní­an cuan­do in­te­gra­ban el go­bier­no.

Des­de el vier­nes pa­sa­do se de­sa­rro­lla un cen­so en pa­ra­le­lo al cro­no­gra­ma de pa­go en el Pa­la­cio Mu­ni­ci­pal, en la Ca­ja Mu­ni­ci­pal de Prés­ta­mos y en la Agen­cia Co­rren­ti­na de Re­cau­da­ción (A­COR). La sub­se­cre­ta­ria de Mo­der­ni­za­ción, Ga­brie­la Ga­ú­na, fue con­sul­ta­da al res­pec­to y des­ta­có que a una se­ma­na “son 5.746 los cen­sa­dos de una plan­ti­lla su­pe­rior a los 7.000”. “A­ún no po­de­mos es­pe­ci­fi­car ca­sos pun­tua­les por­que son da­tos que va­mos ir pro­ce­san­do” ex­pli­có al mo­men­to de ser con­sul­ta­da por los trans­fe­ri­dos al pro­gra­ma Nei­ke Cha­mi­go, pe­ro “hu­bo per­so­nas que no su­pie­ron es­pe­ci­fi­car el rol o la ta­rea que cum­plen den­tro del Mu­ni­ci­pio” agre­gó.

“E­xis­te un cri­sol de si­tua­cio­nes en el te­ma de los Nei­ke Cha­mi­go, hay tra­ba­ja­do­res con 20 años de an­ti­güe­dad que no fue­ron ca­te­go­ri­za­dos”. Va­le re­cor­dar que du­ran­te las ac­tua­li­za­cio­nes sa­la­ria­les acor­da­das en Me­sa Pa­ri­ta­ria, la ad­mi­nis­tra­ción en­ca­be­za­da por Fa­bián Rí­os pro­ce­dió a otor­gar­les con­tra­to a be­ne­fi­cia­rios de di­cho plan en ba­se a sus años de an­ti­gue­dad, pe­ro se tra­ta de em­ple­a­dos que cum­plen ta­re­as es­pe­cí­fi­cas en sa­las de aten­ción pri­ma­ria de la sa­lud, en los Mi­taí Ro­ga u otras de­pen­den­cias. Los ca­sos in­ves­ti­ga­dos son muy di­fe­ren­tes, se tra­ta de suel­dos que su­pe­ran am­plia­men­te al pro­me­dio de lo que un “Nei­ke” per­ci­be, “son cien­tos de pues­tos po­lí­ti­cos cu­ya si­tua­ción se es­tá eva­luan­do, cuan­do fi­na­li­ce­mos el cen­so po­dre­mos dar in­for­ma­ción cer­te­ra” di­jo el se­cre­ta­rio de Go­bier­no Hu­go “Cu­qui” Cal­va­no.

En cuan­to a los pla­zos del pro­ce­di­mien­to, Ga­ú­na re­cor­dó que se se­gui­rá tra­ba­jan­do en los tres pun­tos pa­ra lue­go co­te­jar esa in­for­ma­ción con la Sub­se­cre­ta­ría de Sis­te­mas de la In­for­ma­ción y la de Mo­der­ni­za­ción. En fe­bre­ro o prin­ci­pios de mar­zo ‘”que­re­mos con­tar con un pa­no­ra­ma cla­ro de to­dos los re­cur­sos hu­ma­nos con los que con­ta­mos” in­di­có. “Nues­tra prio­ri­dad en cuan­to a la ca­pa­ci­ta­ción, son aque­llos quie­nes no fi­na­li­za­ron los es­tu­dios pri­ma­rios y se­cun­da­rios” re­cal­có.

Res­pec­to a la mo­da­li­dad la fun­cio­na­ria re­cor­dó que “Es un cues­tio­na­rio rá­pi­do que no du­ra más de cua­tro mi­nu­tos por per­so­na y tie­ne un for­ma­to que com­pren­de pre­gun­tas ge­ne­ra­les so­bre su si­tua­ción la­bo­ral, for­ma­ción aca­dé­mi­ca y de ín­do­le per­so­nal y que ha te­ni­do muy bue­na acep­ta­ción por par­te de los tra­ba­ja­do­res”.