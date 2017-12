Los detalles de la cumbre entre los intendentes bonaerenses y el Gobierno

Jueves, 28 de diciembre de 2017

Rogelio Frigerio, su segundo y Nicolás Massot se reunieron con el titular del PJ Bonaerense, Gustavo Menéndez, el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y Diego Bossio, diputado del interbloque Argentina Federal





Luego de los anuncios del equipo económico para cambiar las metas de inflación, la actividad en la Casa Rosada continuó caliente. Pasadas las 16, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, su segundo, Sebastián García de Luca, y el jefe del bloque del PRO en Diputados, Nicolás Massot, recibieron al titular del PJ de la provincia de Buenos Aires, Gustavo Menéndez, al intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y al diputado del bloque Argentina Federal, que representa a los gobernadores, Diego Bossio. Cerca de las 18.30, finalizó.





También estuvieron en el despacho de Frigerio en la planta baja de la Casa de Gobierno Eduardo "Bali" Bucca, ex intendente de Bolivar y actual diputado nacional, y Mariano Cascallares, intendente de Almirante Brown.



En diálogo con Infobae, Martín Insaurralde contó que uno de los temas fue "armar una agenda de obras de infraestructura" en donde incluyeron pedidos de algunos municipios, obras de AySA y del programa de recuperación y puesta a cero de villas del Conurbano.





"Entendemos que más allá de la relación con la Provincia, los intendentes del peronismo queremos restablecer una relación con el gobierno nacional para que los municipios podamos resolverle cosas a los bonaerenses", resumió.



Al finalizar, Menéndez habló con la prensa y dio detalles de lo conversado: "Hablamos de la relación de los municipios gobernados por el peronismo con el gobierno nacional, que es una relación necesaria. En la Provincia tuvimos la oportunidad de trabajar varias cuestiones que no habíamos podido realizar hasta el momento con la Nación".



"Buscamos descentralizacion de recursos hacia los municipios por ser instituciones con cercanía a los problemas de la gente. Es una manera de optimizar los recursos de la Nación. Sentimos que luego de dos años estamos empezando a poder articular", agregó.



Y aclaró que la reunión fue en la Casa Rosada y no con María Eugenia Vidal porque "para los municipios es muy importante el gobierno nacional, hay cuestiones federales".





Sobre la presencia de Bossio, el intendente explicó que "hizo de intermediario" y advirtió que tienen "muchos proyectos para tratar en el Congreso Nacional".



También hizo referencia a Cristina Kirchner: "Hablamos, hablamos bastante. Tiene la intención de seguir trabajando para que pueda crecer como espacio electoral Unidad Ciudadana. Nos comentó que difícilmente sector independientes vengan a confluir al PJ. Nosotros decíamos en ese análisis que difícilmente muchos sectores del peronismo tradicional confluyan en Unidad Ciudadana, como por ejemplo el Frente Renovador, Cumplir o el sector de Diego Bossio".





Confirmó que el 16 de febrero será el primer Congreso del PJ Bonaerense, aunque aún no está confirmada la sede: "Será en el interior. El peronismo tiene que tener un discurso para el interior de la provincia de Buenos Aires teniendo una mayor presencia de los cargos importantes del Consejo".



El evento se enmarca en una serie de encuentros de Frigerio con diversos jefes comunales. Más temprano, el ministro recibió a Eduardo Tassano, intendente de Corrientes. Antes había hecho lo propio con otros alcaldes del interior del país.