Remiseros esperan mayor demanda para Año Nuevo Miércoles, 27 de diciembre de 2017 Para los trabajadores de este sector, la Navidad no fue lo que se esperaba. Si bien el domingo hubo bastante movimiento, no logró superar las expectativas de los choferes. Es por eso que muchos optaron por compartir esta fecha especial junto a sus familiares.





Juan Víc­tor Cas­ti­llo, ti­tu­lar de la Aso­cia­ción de Re­mi­se­ros de Co­rrien­tes, in­for­mó que a di­fe­ren­cia de otros años, la de­man­da de los ca­pi­ta­li­nos se re­du­jo tan­to en No­che­bue­na co­mo en Na­vi­dad. Es­ti­man que el pró­xi­mo do­min­go y lu­nes el pa­no­ra­ma se­rá me­jor.



Ge­ne­ral­men­te en las fies­tas de Na­vi­dad la gen­te op­ta por com­par­tir en fa­mi­lia. Eso im­pli­ca que mu­chas per­so­nas de­ben mo­vi­li­zar­se a dis­tin­tos pun­tos de Ca­pi­tal. En al­gu­nos ca­sos en ve­hí­cu­los par­ti­cu­la­res y en otros en re­mi­ses. De acuer­do al re­la­to del re­pre­sen­tan­te de los tra­ba­ja­do­res del sec­tor, el 24 de di­ciem­bre si bien hu­bo mu­cha de­man­da no al­can­zó a ser lo que fue el año pa­sa­do.

“An­tes de las 12 de la no­che del do­min­go, el mo­vi­mien­to fue im­por­tan­te. Lue­go un buen por­cen­ta­je de com­pa­ñe­ros de­ci­dió que­dar­se a dis­fru­tar con la fa­mi­lia. En pro­me­dio en­tre la ma­dru­ga­da y el res­to del lu­nes, cer­ca del 30 por cien­to que­dó brin­da­do ser­vi­cio”, afir­mó Cas­ti­llo.

“Por suer­te mu­cha gen­te to­mó los re­cau­dos ne­ce­sa­rios e hi­cie­ron las re­ser­vas con dí­as de an­te­la­ción”, agre­gó.

Ex­pec­ta­ti­vas en Año Nue­vo

Pa­ra los re­mi­se­ros los fes­te­jos de un nue­vo año mo­vi­li­zan más al sec­tor ju­ve­nil. Es por eso que de acuer­do a las pers­pec­ti­vas del sec­tor, el pró­xi­mo do­min­go y la ma­dru­ga­da de lu­nes, el pa­no­ra­ma se­rá me­jor.

“Cre­e­mos que la de­man­da in­cre­men­ta­rá en Año Nue­vo. La gen­te dis­fru­ta más de las sa­li­das en el re­ci­bi­mien­to del año”, re­mar­có Cas­ti­llo.



Su­ba de ta­ri­fa

Pe­se al in­cre­men­to del com­bus­ti­ble, des­de la Aso­cia­ción de Re­mi­se­ros de la ciu­dad de Co­rrien­tes de­ci­die­ron no re­a­li­zar ajus­tes ta­ri­fa­rios has­ta el pró­xi­mo año. “Por la pro­xi­mi­dad de las fies­tas se re­sol­vió man­te­ner el pre­cio de la mí­ni­ma. Eva­lua­re­mos si lo ha­ce­mos en los pri­me­ros me­ses del año. To­do de­pen­de­rá del com­por­ta­mien­to de las em­pre­sas pe­tro­le­ras. Si hay otro re­to­que en los pre­cios de las naf­tas nos ve­re­mos en la ne­ce­si­dad de ac­tua­li­zar nues­tras ta­ri­fas”, di­jo el re­pre­sen­tan­te de los tra­ba­ja­do­res al vo­lan­te.