El gobierno porteño quiere que las organizaciones sociales paguen por los destrozos Miércoles, 27 de diciembre de 2017 El jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, confirmó que la Ciudad inició acciones legales para recuperar los 37 millones de pesos que costará reparar los daños durante la protesta contra la reforma previsional: "Fuimos a la Justicia para que los vecinos no tengan que pagarlo"



El gobierno porteño acudió a la Justicia para que las organizaciones políticas y sociales se hagan cargo de los destrozos generados en la plaza Congreso durante las protestas por la reforma previsional. El costo de la reparación de los daños ronda los 37 millones de pesos.



"La Procuración de la Ciudad inició las acciones penales y civiles a las organizaciones que movilizaron, organizaron y estuvieron involucradas en los disturbios del otro día para cobrarle los arreglos", aseguró al supervisar este martes el inicio de las obras de refacción de la plaza.





La Ciudad se presentó en el fuero civil para que nos reembolsen los daños, le dimos todas las filmaciones a la Justicia



La ciudad de Buenos Aires "ya se presentó la semana pasada en la causa penal por los disturbios y la agresión a la autoridad policial, pero también en el fuero civil para que nos reembolsen los daños, le dimos todas las filmaciones a la Justicia, e incluso le pidieron los videos a los canales de televisión", explicó.





El monto de 37 millones de pesos deberá utilizarse en en la limpieza y reposición de mobiliario vandalizado (92 cestos papeleros, 35 contenedores de 3.200 litros y 9 contenedores de 3.750 litros de carga bilateral) y el arreglo de veredas de la plaza y alrededores, entre otros gastos.



Además las obras incluyen la recuperación de los espacios verdes con nuevos pisos, escalones de mármol, cordones, equipamiento, riego, plantas herbáceas y césped.



Respecto al millonario costo de esas reacciones, Rodríguez Larreta confirmó: "Fuimos a la Justicia para que los vecinos no tengan que pagarlo".



Daños en los comercios



Por otro lado, el jefe de Gobierno agregó que se atenderán "los casos puntuales" de los comerciantes de alrededor de la plaza que sufrieron daños por parte de los manifestantes y el consecuente accionar policial.





Tras lo ocurrido, la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA) repudió los destrozos a los comercios Pymes de la zona.







Pérdidas irrecuperables



El ministro de Ambiente y Espacio Público, Eduardo Macchiavelli, lamentó el destrozo de material histórico en la plaza Congreso: "Claramente lo más grande y que va a llevar más tiempo y plata es el arreglo de las glorietas, lo cual es muy lamentable del punto de vista histórico. Ya hemos tomado los moldes para iniciar el proceso para que queden lo más parecido posible al original pero no se va a poder recuperar porque estaba hecho en mármol de Carrara de más de 100 años".



La última restauración de la plaza del Congreso demandó 59 millones de pesos para dotarla de una mayor superficie de espacios verdes, recuperar los senderos, fuentes y monumentos de la época de la inauguración, en 1910.