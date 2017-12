Una ex figura brasileña se propasó con la jueza de línea Miércoles, 27 de diciembre de 2017 Denilson, múltiple campeón con su Selección, San Pablo, Palmeiras y Betis se excedió con un gesto hacia la árbitro asistente que rozó la expulsión al ser observado por la jueza principal

En Brasil todos hablan de la actitud de Denilson con la jueza asistente.



El ex futbolista, múltiple campeón con su Selección, San Pablo, Palmeiras y Betis de España, participó de un encuentro a beneficio entre amigos de Tite y amigos de Carille.





Al quedar en posición adelantada, el campeón del mundo con Brasil en 2002, realizó un gesto en dirección a la árbitro asistente que la jueza principal vio y rápidamente le recriminó.



Denilson se dibujó el corazón en su pecho de cara a la jueza de línea Ericles Artuzi, famosa en Brasil por su belleza. Sin embargo, esta actitud molestó a la árbitro principal, quien se acercó y con fuertes ademanes le reprochó su accionar por entender que se excedió ante la autoridad del evento.