Obtuvo dictamen el Presupuesto 2018 y mañana se tratará en el recinto

Martes, 26 de diciembre de 2017

Expusieron los ministros Nicolás Dujovne y Guillermo Dietrich. Cristina Kirchner estuvo ausente







En el cierre de un año especialmente intenso para la actividad legislativa, el Gobierno está muy cerca de completar la sanción de las leyes que se había propuesto. Luego de la desgastante votación de la reforma previsional en Diputados, solo resta que el Senado apruebe el Presupuesto y la reforma tributaria, ambas con media sanción en Diputados.



Para hacerlo, la comisión de Presupuesto y Hacienda, con la presencia del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y el de Hacienda, Nicolás Dujovne, emitió dictamen y llegará al recinto mañana a las 11. Al igual que la semana pasada, Cristina Kirchner, integrante de la comisión, no estuvo presente, aunque sí se espera que participe de la sesión de mañana, en lo que será su retorno a la Cámara alta.



A pesar de su ausencia, la ex presidente mantuvo la incógnita de si asistiría hasta último momento. Pasadas las 14.30 -la reunión estaba convocada para las 15- publicó una foto reunida con los siete senadores que integran su bloque: "Hace instantes, reunión del bloque de senadores FpV-PJ", escribió. Sin embargo, la ex mandataria volvió a faltar.



Dietrich comenzó su exposición defendiendo su gestión en el último año. Lo primero que destacó fue el asfalto vial, que, según explicó, se superó "en varios meses el récord mensual" y contó que noviembre fue "récord histórico en cemento".



También se refirió a la infraestructura naval y aérea. Sobre la primera, sostuvo: "Tenemos una falta de infraestructura en los accesos a los puertos lo que impacta fuertemente en la competitividad". En cambio, con respecto a los vuelos, expresó: "Este año hemos terminado cuatro pistas: en los aeropuertos de Trelew, Tucumán, San Martín de los Andes y la pista auxiliar de Ezeiza".



"En los últimos 15 años el tráfico aéreo en el mundo creció exponencialmente pero en Argentina creció solo el 30 por ciento", completó el ministro de Transporte, quien anunció que están trabajando en el "primer metrobús patagónico" en Neuquén.



Luego tomó la palabra la senadora Magdalena Odarda (Río Negro), quien le recriminó al funcionario que "en Viedma se suprimieron 3 vuelos de los 7 que teníamos semanales y además se dejaron sin efecto los vuelos Viedma- Bariloche que funcionaban muy bien".



A su turno, Julio Cobos (Mendoza) indicó que "la ruta 7 está cortada a la altura de la laguna La Picasa y eso impacta en el precio de tonelada transportada por kilómetro recorrido".



El último en hablar fue Juan Carlos Romero (Salta), quien dijo que "el Plan Belgrano fue un visión de Macri muy aceptada, no queremos que esa visión se frustre por falta de acción de un plan que no se está concretando".



Cuando se retiró Dietrich, fue el turno del discurso de Dujovne, quien elogió el Presupuesto y sostuvo que el objetivo primordial es "bajar el déficit fiscal" porque sino habrá "una una crisis macroeconómica y no podremos llevar a cabo los demás objetivos".



Y profundizó: "Debemos converger hacia el equilibrio fiscal sin descuidar las deudas de infraestructura, las deudas sociales y la atención a los más débiles".





Ante esto, Miguel Ángel Pichetto apuntó contra la política económica del Banco Central y contra el cálculo de la reparación histórica a los jubilados: "El atraso cambiario, con este dólar barato que se sostiene con Lebacs, no le sirve ni a la industria ni al sector productivo de la Pampa húmeda ni al sector vitivinícola. La llamada Reparación Histórica, hecha a tontas y locas, con desconocimiento del sistema previsional, nos lleva a una situación muy dificultosa".



Sin embargo, Dujovne defendió la medida: "El gasto previsional incluido en el Presupuesto 2018 contempla un incremento del 22% interanual, lo cual es congruente con la actual fórmula votada y no es necesario revisarla".



El proyecto contempla una suba del PBI del 3,5 por ciento, una inflación promedio del 15,7 por ciento, un dólar a 19,3 pesos, un aumento de la inversión superior al 17 por ciento, y destinar más del 70 de los recursos a gastos sociales.