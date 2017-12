No le creyeron la versión de la joven que le cortó los genitales a su amante Martes, 26 de diciembre de 2017 La Fiscalía que interviene en el caso de la joven que mutiló los genitales de su supuesto amante pidió hoy la prisión preventiva para Brenda Barattini.



"Esta persona actuó sobre seguro y asegurándose la indefensión de la víctima", explicó la fiscal de Violencia de Familia, Bettina Croppi, a Cadena 3. "Le cabe la agravante de alevosía. Ella preparó todo para ese momento. Tenía estricta premeditación. Puso a la víctima en situación de vulnerabilidad, le tapó los ojos impidiendo que pudiera defenderse y obró sobre seguro y para no salir lastimada ella", agregó.



En la Fiscalía están convencidos de que no se trató de una maniobra de defensa de Barattini en el medio de una violación y, de hecho, archivaron la denuncia por abuso sexual que había presentado la estudiante de arquitectura de 26 años. Las pericias arrojaron que la joven es imputable.



Entre las pruebas contra ella hay un cuaderno con anotaciones vinculadas a la mutilación de un pene y una búsqueda en Google sobre cómo hacerlo. Además, el abogado Carlos Nayi renunció a la defensa de Barattini e hizo público que dejó de creer que se trató de un acto de legítima defensa contra un ataque sexual.