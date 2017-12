Provincia paga diciembre y extiende el plus de $500 hasta febrero Martes, 26 de diciembre de 2017 El jefe de la cartera económica correntina, Enrique Vaz Torres, confirmó que este miércoles 27 cobrarán sus haberes los agentes activos que perciban hasta $12.800, y los pasivos hasta $12.300; el jueves 28, activos hasta $20 mil, y pasivos hasta $20.700; y el cronograma finaliza este viernes 29.

El titular de la cartera de Hacienda y Finanzas también informó sobre la decisión del gobernador Gustavo Valdés de continuar en enero y febrero abonando el adicional extraordinario, significando una nueva inversión salarial de otros $75 millones. La medida alcanza a 75 mil agentes provinciales, activos y pasivos, incluidos los jubilados municipales.











El ministro de Hacienda y Finanzas, Enrique Vaz Torres, confirmó hoy el pago de sueldos de diciembre, a 75 mil agentes provinciales, desde este martes 27 y hasta el viernes 29, y, por otra parte, también dio a conocer la decisión del gobernador Gustavo Valdés de extender hasta febrero próximo el plus extraordinario de 500 pesos, beneficiando a unos 75 mil agentes provinciales, activos y pasivos, incluyendo a los jubilados municipales.







El jefe de la cartera económica correntina informó que este miércoles 27 cobrarán sus haberes de diciembre los agentes activos que perciban hasta 12.800 pesos, y los pasivos hasta 12.300 pesos; el jueves 28, activos hasta 20 mil pesos, y pasivos hasta 20.700 pesos; y el cronograma finaliza este viernes 29.







Con el pago del sueldo de diciembre, el Gobierno Provincial vuelca al mercado local más de 1.555 millones de pesos; además, con los pagos de plus mensual remunerativo de 3.300 pesos, y del extraordinario de 500 pesos, acumuló una inversión superior a los 1.860 millones de pesos en diciembre.







Con la liquidación de haberes de este mes, el Gobierno Provincial completa una inversión mayor a los 8 mil millones de pesos durante el último cuatrimestre de este año.







Los anuncios fueron realizados por el ministro Vaz Torres durante una rueda de prensa, cerca del mediodía en el salón de Acuerdos de la cartera económica, en compañía de los subsecretarios de Hacienda y de Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini y Juan Pablo Peloso, y del titular de la Tesorería General de la Provincia, Jorge Gazzo.







DECRETO N°171







“El gobernador Gustavo Valdés tomó la decisión, a través del decreto N°171 firmado hoy, de prorrogar el beneficio de este plus extraordinario durante los próximos meses de enero y febrero que significa una inversión salarial extra de 75 millones de pesos”, ratificó el ministro Vaz Torres.







“Posteriormente, será analizado en el marco de la política salarial 2018 que continuará por el mismo camino y bajo los mismos parámetros: gradualidad, equidad y sustentabilidad”, agregó el jefe de la cartera económica.







“Nosotros tratamos de que esta discusión esté inscripta dentro de un marco normativo que sería un presupuesto provincial y todas las decisiones que hacen falta tener en función de las normas que estamos requiriendo ser sancionadas y seguramente discutidas para el año que viene”, agregó el economista provincial.







“No tenemos que olvidarnos que unos de los factores más distorsivos de la sociedad es la incertidumbre con desconfianza. Esto es lo peor que nos puede pasar. A este tema que es tan sensible, como el del salario, es bueno otorgarle certidumbre y apostar a la confianza, que es un poco lo que está ocurriendo a nivel país con estas reformas tributarias y todo lo que está en discusión”, explicó.







“Ante el intento desde la oposición de generar desconfianza, desde el gobierno nacional se trata de generar expectativas positivas con respecto a estos cambios que seguramente van a producir algunas correcciones en la economía, necesarias todas, y que nosotros pensamos que serán en positivo”, afirmó Vaz Torres.







“Enero es un mes muy especial, porque tenemos los eventos especiales en la provincia con las fiestas de chamamé y carnaval, porque se está de vacaciones, y tenemos que tener la previsión. Tenemos la instrucción del gobernador Valdés de ser muy claros para que las familias tengan previstas diferentes cuestiones vinculadas a los servicios y otros aspectos que tienen que tener en cuenta”, consideró el ministro de Hacienda y Finanzas.







ÚNICA PROVINCIA







“Corrientes es la única provincia a nivel país que, antes de terminar el año, habrá cumplido absolutamente con todas las obligaciones salariales con los trabajadores. Es un logro de todos, a partir de un gran esfuerzo”, afirmó el ministro Vaz Torres durante los anuncios.







“La Provincia llega a fin de año con una inversión salarial de 21.620 millones de pesos, un 40 por ciento más que lo invertido en 2016, que fue de 15.400 millones de peso; casi el doble que la inflación interanual estimada”, dijo Vaz Torres.







“Con la ejecución de todas las medidas, en el marco de la política salarial, la Provincia invierte durante el último cuatrimestre del año 8.170 millones de pesos”, afirmó el titular del Ministerio de Hacienda y Finanzas.







“Como caracteriza a esta administración del Estado correntino y tiene la continuidad en la gestión del gobernador Valdés, el salario de los estatales y su impacto en el consumo de bienes y servicios, del cual dependen otros trabajadores del sector privado y sus familias, ha sido siempre una prioridad para el Gobierno Provincial”, remarcó el funcionario.