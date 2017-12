La Armada informó sobre dos nuevos contactos posibles del submarino desaparecido

Martes, 26 de diciembre de 2017

El destructor ARA "Sarandí" detectó 2 nuevas imágenes, a 500 y 700 metros de profundidad, que serán identificadas cuando las condiciones metereológicas lo permitan





La Armada Argentina alertó este lunes sobre complicaciones climáticas en la zona de búsqueda del submarino desaparecido ARA San Juan (en la zona del Golfo de San Jorge) y, a través de un comunicado, informó que no se pudo investigar un contacto detectado por uno de los buques que participan del operativo durante el día de ayer a 800 metros de profundidad.



Sin embargo, anunció que el destructor ARA "Sarandí" reveló dos nuevas imágenes a 500 y 700 metros bajo el agua, que serán identificados cuando la meteorología permita operar los mini submarinos de las fuerzas armadas de Estados Unidos y Rusia.



"Por las malas condiciones meteorológicas en el área de operaciones, el aviso ARA 'Islas Malvinas', con el ROV ruso 'Panther Plus' no pudo investigar el contacto detectado ayer a 814 metros", precisó la Armada en el texto, en donde se explica que para la jornada de hoy "se esperan vientos de 28 a 33 nudos, aumentando por la tarde de 33 a 40 nudos", es decir de hasta 74 kilómetros por hora, lo que provocaría olas de 3 metros de altura.





Por otro lado, está previsto que se reincorpore al operativo de búsqueda del submarino el buque oceanográfico "Yantar", de la Federación Rusa, con lo que serán cinco los buques que procuran localizar al submarino desaparecid. Además del ARA Islas Malvinas, del ARA Sarandí y del Yantar, participan del operativo de búsqueda el ARA Puerto Argentino y el buque oceanográfico Atlantis, de los Estados Unidos.





Si bien ayer las condiciones meteorológicas resultan adversas para llevar adelante la tarea, se espera que, para hoy, los vientos disminuyan y roten hacia el sector suroeste, con olas de entre 2 y 2,5 metros de altura, consignó el parte de la Armada de este mediodía.



"La Armada Argentina y el Ministerio de Defensa mantienen el compromiso de acompañar a los familiares de los 44 tripulantes, alojándolos y asistiéndolos en todas las necesidades básicas", reiteró el comunicado.