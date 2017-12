Las ventas crecieron un 0,8% según la Came Martes, 26 de diciembre de 2017 De acuerdo al informe de la Came, en relación al año pasado hubo un crecimiento del 0,8% en las ventas navideñas.



Los comerciantes capitalinos avizoraban el sábado buenos niveles de ventas en el marco de un centro colmado de personas, y si bien el domingo el movimiento de transeúntes fue menor, las estadísticas de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) confirman un leve incremento en la comercialización navideña.



De acuerdo al informe de la Came, en relación al año pasado hubo un crecimiento del 0,8% en las ventas navideñas. En la mayoría de los casos los clientes aprovecharon la financiación y el gasto promedio se ubicó en $66. Además, a diferencia de otras temporadas, las compras comenzaron mucho más tarde y los últimos días se definió el alza de la comercialización.

Esto también se reflejó en Corrientes, ya que los comerciantes locales explicaron a El Litoral que la mejora de las ventas coincidió con las fechas en las que arrancó el pago del aguinaldo, sueldo y plus que otorga el Estado.

Asimismo, destacaron que fundamentalmente las ventas se volcaron a la preparación de la cena de Nochebuena. Sobre esto, de acuerdo a los relevamientos de la Came, el rubro de alimentos y bebidas registró un alza del 3,1%, en tanto que electrodomésticos y electrónicos alcanzan al 4,2% y jugueterías un 2,5%. De los 1.800 negocios consultados, el 51% declaró mejora frente a la Navidad pasada (siempre midiendo a precios constantes), el 37% declaró declive y el 12% restante se mantuvo sin cambios.



Horario habitual

Tras una semana en la que los negocios abrieron sus puertas en horario de corrido, e inclusive atendieron el domingo, hoy finalmente retoman las jornadas habituales de trabajo. No así algunos negocios de bazar que adelantaron que atenderán en horario de corrido el próximo sábado.