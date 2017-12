Lo apuñalaron tras robarle dinero y una escopeta

Martes, 26 de diciembre de 2017

Ocurrió en un paraje rural. Al dueño de casa lo redujeron con un arma blanca.





Mi­nu­tos des­pués de las 21, en una vi­vien­da ubi­ca­da en un pa­ra­je ru­ral de la lo­ca­li­dad co­rren­ti­na de Mo­co­re­tá, un hom­bre que es­ta­ba sen­ta­do en el um­bral de su in­mue­ble fue sor­pren­di­do por dos hom­bres. Con un ar­ma blan­ca lo re­du­je­ron. Se lle­va­ron una es­co­pe­ta y di­ne­ro en efec­ti­vo.



En una vi­vien­da de la zo­na co­no­ci­da co­mo “La Ven­ta”, se re­gis­tró un ro­bo en el cual re­sul­tó le­sio­na­do con he­ri­das cor­tan­tes un hom­bre de 70 años .

“Da­niel L. es­ta­ba sen­ta­do fue­ra del in­mue­ble cuan­do fue re­du­ci­do por dos mu­cha­chos quie­nes lo me­tie­ron den­tro de su vi­vien­da a la fuer­za”, con­tó una fuen­te ofi­cial a épo­ca.

El he­cho ocu­rrió en la no­che del sá­ba­do.

Da­niel, de 70 años, es her­ma­no del due­ño de ca­sa, quien en ese mo­men­to no se en­con­tra­ba.

Mien­tras uno de los de­lin­cuen­tes lo ame­na­za­ba con un cu­chi­llo ti­po car­ni­ce­ro, el otro sos­pe­cho­so co­men­zó a re­vol­ver ca­jo­nes y mue­bles en bus­ca de di­ne­ro en efec­ti­vo.

Fue en­ton­ces que se lle­va­ron del lu­gar la su­ma de 6 mil pe­sos y no con­for­mes con el bo­tín sus­tra­je­ron una es­co­pe­ta ca­li­bre 20 mi­lí­me­tros.

Da­niel L. re­ci­bió gol­pes de pu­ño en la zo­na del ros­tro y he­ri­das cor­tan­tes en dis­tin­tas par­tes del cuer­po.

El hom­bre co­mu­ni­có el he­cho a la fuer­za po­li­cial a tra­vés del ser­vi­cio de emer­gen­cias.

Con un mó­vil los efec­ti­vos re­a­li­za­ron ras­tri­lla­jes por la zo­na pa­ra dar con los sos­pe­cho­sos, pe­ro fue en va­no.

“No fue­ron lo­ca­li­za­dos”, in­di­có la fuen­te con­sul­ta­da.

Da­niel fue tras­la­da­do al hos­pi­tal lo­cal. Des­de el cen­tro de sa­lud le diag­nos­ti­ca­ron he­ri­das le­ves. “A­for­tu­na­da­men­te las le­sio­nes no fue­ron pro­fun­das”, con­ta­ron a es­te me­dio.

Ini­cia­ron las ta­re­as in­ves­ti­ga­ti­vas del he­cho y se pu­so en co­no­ci­mien­to del ca­so al juez y fis­cal de Ins­truc­ción de Mon­te Ca­se­ros. En la co­mi­sa­ría lo­cal con­ti­nua­ron con las ac­tua­cio­nes.