La Armada reveló que contacto detectado ayer no pertenece al ARA San Juan Lunes, 25 de diciembre de 2017 Un parte de la fuerza informó que el objeto detectado por el destructor ARA Sarandí a 845 metros de profundidad pertenece a un medio tambor de una nave sumergida.





La investigación del contacto estuvo a cargo del aviso Islas Malvinas que lleva a bordo el ROV (vehículo operado remotamente) ruso Panther Plus, precisó hoy en un comunicado la Armada, dependiente del Ministerio de Defensa.





En el parte de prensa se anticipó que durante esta jornada “se investigará otro contacto a 814 metros” de profundidad, que no identificó, si las condiciones meteorológicas lo permiten.



Por otra parte, la gacetilla informó que el aviso ARA Puerto Argentino y el buque oceanográfico Atlantis de los Estados Unidos “continúan explorando el área de búsqueda asignada”, mientras que el buque oceanográfico Yantar de la Federación Rusa “se dirige al área de operaciones, previendo sumarse mañana por la tarde a las tareas de búsqueda”.