Macri y Juliana Awada visitaron el comedor comunitario "Los Piletones"

Domingo, 24 de diciembre de 2017

El presidente y la primera dama acudieron al centro comandado por Margarita Barrientos junto con la hija de ambos Antonia y la ministro de Desarrollo Social, Carolina Stanley.

Celebraron un desayuno y mantuvieron una extensa charla con la dirigente social. "Juntemos fuerzas para empezar juntos el año que viene", aseguró el mandatario



Mauricio Macri llegó pesadas las 10 al comedor comunitario "Los Piletones" en Villa Soldari, comandado por Margarita Barrientos, con el fin de pasar las vísperas de la Navidad junto a los más necesitados.



El mandatario arribó acompañado por su esposa, la primera dama Juliana Awada, la hija de ambos Antonia, la propia Margarita Barrientos y la ministro de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley.



"Que tengamos todos una feliz Navidad, en paz. Juntemos fuerzas para empezar juntos el año que viene", dijo el líder de Cambiemos, de acuerdo a un comunicado oficial de Presidencia.



Macri acudió al comedor con un look informal vestido con una camisa negra. Llegó a la zona en el helicóptero y durante su recorrido a pie hasta la entrada del lugar fue saludado por varios vecinos de la zona.



Macri y su esposa celebraron un desayuno junto a los trabajadores y a los comensales que acuden diariamente al centro comunitario. Después, mantuvieron una charla con Margarita Barrientos y se retiraron sin dar declaraciones.



"No hablamos mucho de política. Hablamos mucho de la familia, de los hijos, de los nietos. Fue una charla más familiera que otra cosa", aseguró Barrientos ante la prensa.



(Presidencia)

(Presidencia)

Al presidente le sirvieron empanadas caseras, jugos y gaseosas. Permaneció en el comedor alrededor de una hora y hasta tuvo tiempo de dialogar con la dirigente social sobre los graves hecho ocurridos en la Ciudad de Buenos Aires en las últimas dos semanas.



"Hablamos de eso un poco. Que haya gente que no quiera lo mejor para el país, eso no te lleva a mejorar la situación. Sigue dividiendo y eso no tendríamos que tenerlo en esta época. Es lamentable que la gente siga creyendo en esa mala política que nos hizo dividir. Ahora no tenemos que tener divisiones entre la gente de todas las clases. Entre la gente que más necesita y la que no necesita nada, tenemos que respetarnos sobre todas las cosas", afirmó Barrientos.



Y agregó: "Todos vivimos momentos difíciles, no es sólo de ahora. He aprendido tantas cosas de los distintos gobiernos. Pero uno siempre tiene que fortalecerse a uno mismo para poder salir. Si yo no tengo trabajo, me ingenio para tenerlo. Eso es importante, que la gente no viva de los planes, que viva de su trabajo. Creo que los planes no deberían existir, lo que debería existir es un trabajo digno para que la gente elija lo que quiera comer y no que yo elija por ellos".



Barrientos fundó en 1996 el comedor "Los Piletones" en el barrio de Villa Soldati, donde brinda alimentación diariamente a personas en situación de vulnerabilidad social y da contención a niños y adultos mayores. Cuenta con un plan de apoyo escolar, una biblioteca con aproximadamente 1500 ejemplares de nivel primario, secundario y universitario, una farmacia comunitaria, una guardería y un centro de salud que atiende a 1500 personas por mes.



El mandatario pasará la Nochebuena de hoy y la Navidad en la residencia presidencial de Olivos y se espera que ya mañana se traslade junto a su esposa y a su hija menor Antonia a Villa La Angostura. Allí, recibirá el 2018 y celebrará las vacaciones familiares.