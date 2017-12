Situación financiera de municipios, prioridad en primeros días de gestión

Lunes, 25 de diciembre de 2017

Los intendentes de Paso de los Libres, Empedrado, San Roque, Perugorría, Curuzú Cuatiá, entre otros, analizaron el presente de sus comunas y reiteraron preocupación por el estado de sus distritos. Algunas localidades ya recibieron adelanto de coparticipación.





En la mayoría de los 72 municipios de Corrientes hoy se cumplen las primeras dos semanas de gestión de intendentes cuya tarea inicial fue cumplir con el pago del medio aguinaldo con los recursos que le hayan dejado sus predecesores, o bien golpear puertas para poder lograr los fondos. El panorama complejo de las finanzas no distinguió colores políticos y así dan cuenta los diversos testimonios de jefes comunales que hablaron con época.





El despacho del gobernador Gustavo Valdés, asumido el 10 de diciembre, fue epicentro de reuniones con diversos sectores pero principalmente con los titulares de comunas quienes aprovecharon para transmitir su inquietud por la situación económica, y detallaron las prioridades en materia de obras públicas y programas para sus distritos.

Uno de los primeros en llegar a la Rosada correntina fue el joven intendente peronista de San Roque, Raúl “Rulo” Hadad, en cuyo distrito la situación heredada de la gestión de Guillermo Pelozo fue calificada de “muy crítica y total abandono”. “El viernes se terminó de pagar el sueldo de noviembre que dejó la gestión anterior sin abonar. Por suerte, con gran esfuerzo se pudo cumplir con todos”, señaló al ser consultado por este medio.

Respecto al pedido de asistencia financiera para pagar los salarios y comprar un predio para depositar la basura, dijo que “por ahora no hay novedades de parte del Gobierno de la Provincia, aún no tengo respuestas”, y agregó que “el salario se pagó con la plata que pudimos recaudar en estos días”.



Hadad solicitó declarar la emergencia ambiental por no contar con un terreno para depositar los residuos cuya recolección se realiza desde que tomó las riendas del Departamento Ejecutivo con un camión de traslado de Hacienda, “porque el parque automotor quedó desmantelado, los vecinos colaboran con sus camionetas para prestar servicios”, indicó.

Por su parte, en lo que respecta a salvataje financiero, este viernes el intendente de Curuzú Cuatiá, José Irigoyen, de Encuentro por Corrientes (ECO) + Cambiemos, confirmó la ayuda del Gobierno provincial para afrontar la administración. “El gobernador Valdés aceptó darnos el apoyo financiero y adelantarnos la coparticipación, se consiguieron 8 millones de pesos para garantizar el pago de los salarios y los pagos que hay que afrontar. En el marco de ese trabajo en conjunto y alineados con Provincia, quiero agradecer a Valdés que sin ningún tipo de impedimento accedió a este adelanto de coparticipación”. También en la Comuna que fuera gobernada por Ernesto “Lalo” Domínguez hasta el 10 de diciembre se decidió conformar una comisión para verificar la legalidad de los créditos que le fueran otorgados oportunamente.



También el intendente de Empedrado, José Cheme, visitó a Valdés en Casa Rosada y éste la retribuyó con una recorrida por “La Perla del Paraná” el miércoles pasado en la que inauguró la pavimentación de una avenida e hizo una serie de anuncios para la localidad entre ellos la construcción de una estación terminal y redes cloacales, como así también el apuntalamiento del turismo.

Cheme indicó que pudo dar cumplimiento al pago del medio aguinaldo merced a la colaboración del sector privado que “comprendió la situación y utilizamos los recursos coparticipables. Igualmente pedimos refuerzos financieros para sueldos, aunque estamos yendo a un equilibrio. Nos encontramos sin parque automotor, se necesitan servicios y la deuda heredada se eleva a 9 millones de pesos”, detalló en referencia a la gestión de Daniel Miéres.

“Me encontré con 715 empleados en una Comuna que podría funcionar tranquilamente con 300”, contó. A modo de ejemplo citó que en una escuela rural con seis alumnos asignaron 13 personas en una plaza de la localidad contaba con 20 personas” distribuidas para su mantenimiento. “Se perdió el hábito del trabajo pero pese a ello estas dos primeras semanas estamos repuntando creando las condiciones óptimas para recibir a los turistas en una temporada de verano que tendrá muchas opciones con nuestros paisajes y playas”, expresó a época Cheme.



En Perugorría, el asumido Juan Ramón Castellanos de Encuentro Liberal, manifestó que encontró “una situación deplorable en el Municipio”, pese a ello pudo cumplir con el sueldo anual complementario el jueves 21. “En las últimas semanas de gestión incorporaron personal, a algunos le hicieron firmar por montos de $15.000 y apenas le daban $1.500”, detalló a época. “Estamos trabajando en equipo para salir adelante, recurrimos a los comercios, algunas empresas, vecinos que nos prestan sus camionetas para cumplir con los servicios”, indicó Castellanos que llegó al poder conformando un frente con varios partidos aliados de ECO+Cambiemos.

La localidad ubicada a 228 kilómetros de la capital provincial, se vio convulsionada esta semana tras el pedido de detención de la exintendente kirchnerista Angelina Lesieux y su esposo Jorge Corona que también ocupara el cargo con anterioridad acusados por supuesta malversación de fondos y asociación ilícita. Ambos permanecen prófugos y según señalaron sus abogados “están de viaje de descanso en una ciudad del centro del país”.



En Concepción, Lucio “Pipo” Fernández del Partido Liberal (PL) había asegurado que halló “un Municipio devastado” tras la gestión anterior que encabezó Omar Hechem. A la hora de iniciar el trabajo de limpieza de calles y espacios públicos, el equipo municipal debió afrontar la jornada con vehículos averiados y sin herramientas de trabajo. “No encontramos nada y la inversión para levantar a este Municipio va a tener que ser muy grande”, alertó Fernández.



Son algunas de las voces que se suman a otras localidades como Esquina, San Miguel y Mocoretá cuyos intendentes afrontan situaciones similares. Algunos si bien aún no concretaron una audiencia con Gustavo Valdés, ya anticiparon medidas paliativas y declaraciones de emergencia con el objetivo de equilibrar las cuentas. A su vez se realizan evaluaciones en torno al personal comunal, muchos de los cuales fueron incorporados con contratos precarios en el periodo de transición o durante la campaña electoral.