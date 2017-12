Valdés extiende las sesiones extraordinarias para empezar 2018 con Presupuesto aprobado

Domingo, 24 de diciembre de 2017

A última hora el mandatario firmó el decreto para que el Senado sesione la próxima semana. El peronismo estaría dispuesto a avalar la toma de créditos, pero con algunas condiciones. Diputados también debería sesionar.













El gobernador Gustavo Valdés extendió ayer el período de sesiones extraordinarias hasta el viernes 29, pero sólo para tratar el proyecto de Presupuesto 2018 y la adhesión a la ley nacional de Régimen de Fomento de Energía Renovables. La Ley de Leyes tiene media sanción y deberán ser tratada en el Senado; la otra iniciativa está en Diputados.



Valdés firmó el decreto pasadas las 9 de la noche. El Gobierno pretende iniciar el año 2018 con Presupuesto aprobado y con la posibilidad de acceder a un crédito de 5 mil millones de pesos para obras de infraestructura.

En la Cámara alta el oficialismo no tiene los dos tercios necesarios para avalar la toma de créditos, por eso necesita acordar con el peronismo. ECO+Cambiemos tiene 8 senadores propios y necesita al menos del voto de dos peronistas para sancionar el Presupuesto como lo hizo en Diputados.

En la Cámara baja todo el bloque peronista votó en contra de la toma del empréstito.

La situación sería diferente en la Cámara alta ya que hubo legisladores del PJ que no descartaron dar un voto de confianza a Valdés.

Roberto Miño, senador del PJ, había anticipado que “decidimos tomarnos un poco más del tiempo para consensuar algunas cuestiones y analizar con nuestro bloque. Pero las puertas del año no se cerraron para el tratamiento del Presupuesto. Tenemos que evaluar, todavía hay un margen, debemos desmenuzarlo aún más. Cuestiones como las de los Municipios o endeudamiento”.

“Es un Gobernador nuevo y esta es una herramienta fundamental. Estamos dispuestos a colaborar con el Gobernador. Pero en el acuerdo al que llegamos en el presupuesto anterior no se han cumplido algunos puntos, como el endeudamiento. Tampoco se cumplió con el fondo educativo. Por eso queremos que esta vez se cumpla, pero no hay mucho tiempo y queremos llegar a un consenso con el PJ para aprobarlo”, dijo Miño en declaraciones a Radio Mitre Corrientes.

“Tenemos buena relación, pero algunas posiciones son duras, podemos tener un posición y tratamos de estar en diálogo con los distintos municipios para ayudarlos en el futuro. Tratamos de escucharlos a todos. No podemos tomar decisiones aislados con los Municipios. A pesar de las discrepancias, siempre el bloque votó en conjunto”, recordó.

“Hay intendentes que inician con Municipios vaciados y otros que continúan. Necesitan ayuda urgente. Aspiro a que se pueda aprobar el Presupuesto este año, esa fue mi idea siempre. Sino será en la primera sesión del año próximo. Esta fue la última del 2017, pero no tenemos problema de sesionar en Navidad o Año Nuevo”, había dicho.

Habrá que estar atentos a lo que suceda, ya que no existen tiempo material para realizar modificaciones al proyecto de Presupuesto, pues si el Senado cambiara una coma, la iniciativa debería volver a Diputados. Valdés busca iniciar el 2018 con Presupuesto aprobado, por eso las negociaciones se intensificaron en las últimas horas y el peronismo estaría dispuesto a aprobar la Ley de Leyes.

La cuestión es qué sucederá en el PJ si la iniciativa se aprueba tal cual lo hizo Diputados.

En la Cámara baja, Martín Barrionuevo y Ernesto Meixner criticaron el proyecto y también al Gobierno. ¿Habrá quiebre en el PJ?